Политика В КНДР назвали основные вопросы в переговорах Ким Чен Ына с Трампом

2018-06-11 09:40 454

Лидер КНДР Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп в ходе саммита 12 июня в Сингапуре обсудят "новые отношения" двух стран.

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, лидеры стран обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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"Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и др.", — говорится в сообщении ЦТАК.

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