Экономика Нацбанк снова упростил вывод иностранной валюты из Украины

2018-06-13 10:14 547

Нацбанк расширил возможности международного перевода средств, позволив совершать это с применением безбумажных технологий.

Как сообщает пресс-центр НБУ, у банков и их клиентов теперь есть возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.

"Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, физлица получили возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне переводы в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированный из-за рубежа в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть, в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Напомним, что по итогам 2017 объем денежных переводов в Украину сократился до 2,4 млрд долл., или на 4,4% по сравнению с 2016 годом (2,5 млрд долл.). Из Украины переводы также сократились - на 18,8% до 286 млн долл., тогда как в 2016 году они составили 352 млн долл.