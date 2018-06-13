Украина В Киеве начался суд над убийцами экс-депутата и свидетеля по делу Януковича Дениса Вороненкова

2018-06-13 14:13 652

В Шевченковском райсуде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России и свидетеля по делу о госизмене Януковича Дениса Вороненкова.

По данным СМИ, дело разделено на две части. Сейчас в суде рассматривается первая часть касательно Александра Лося и Ярослава Тарасенко.

Отдельное дело касается вероятных заказчиков - Владимира Тюрина, Юрия Василенко и Ярослава Левенца. Фигуранты объявлены в розыск и расследование продолжается.

Сегодня суд планирует рассматривать вопрос о принятии или нет обвинительного акта. Кроме того, ожидается продление меры пресечения Лосю и Тарасенко, арест которых истекает 15 июня. В тот же день истекают сроки досудебного расследования по делу.

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Адвокат Лося Святослав Пархоменко заявил отвод одному из судей, мотивировав это тем, что давно поддерживает дружеские отношения с судьей. Однако суд отказал в ходатайстве.

Отмечается, что следствие считает, что Тарасенко подвозил киллера Павла Паршова к месту убийства и затем пытался скрыть следы преступления (автомобиль). Лосю следствие вменяет слежку за Вороненковым.

Мотивом совершения преступления Лосем и Тарасенко следствие заявляет корыстные интересы, какого либо упоминания о "российском следе" в их эпизодах дела нет.

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Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице. Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов.

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