Мир Сенатор Маккейн жестко раскритиковал уступки Трампа лидеру КНДР Ким Чен Ыну

2018-06-15 13:42 708

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн беспощадно раскритиковал решение Дональда Трампа приостановить совместные учения США и Южной Кореи.

"Приостановление совместных военных учений США и Южной Кореи является ошибкой. Излишние и невзаимные уступки не в наших интересах, и это плохая переговорная тактика", – говорится в его заявлении, которое опубликовано на сайте Сената.

По мнению Маккейна, США должны тесно сотрудничать со своими союзниками, особенно с Южной Кореей и Японией.

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"Соединенные Штаты должны четко дать понять: мы хотим, чтобы мир на Корейском полуострове был достигнут через диалог. Но именно Северная Корея – через свои ядерные и ракетные программы, агрессивное поведение и вопиющие нарушения прав человека – создает наибольшую угрозу миру. И пока Северная Корея не предпримет конкретные шаги для изменения этой ситуации, никаких уступок не должно быть, и санкции должны продолжаться", – заявил сенатор.

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Напомним, 12 июня лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. На пресс-конференции после саммита президент США Дональд Трамп заявил, что США приостановят военные учения в Южной Корее.

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