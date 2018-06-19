Политика В Раду внесли законопроект о запрете публичного проявления сексуальной ориентации

2018-06-19 09:10 581

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете проявления любых видов сексуальной ориентации на публике. Соответствующий проект № 8489 зарегистрировал нардеп от БПП Олег Барна.

Однако, согласно пояснительной записке, которую нардеп опубликовал на своей странице в Facebook, в последнее время происходит "моральное разложение общества", поэтому необходимо запретить марши, парады или фестивали, "направленные на пропаганду любого вида сексуальной ориентации человека".

Нардеп предлагает оставить вне закона производство и оборот продукции, которая свидетельствует об ориентации человека.

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Если законопроект примут, у СМИ не будет права публиковать данные о сексуальной ориентации человека.

Вместе с тем остается возможность проводить любые из запрещенных документом мероприятий "в частных закрытых клубах" - но при условии, что информация об этом "не просочится" наружу.

 

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