Мир ПАЛАТА ПРЕДСТАВНИКІВ КОНГРЕСУ США УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗАБОРОНУ TikTok

2024-03-19 13:35

За підтримку ініціативи проголосували 352 члени нижньої палати Конгресу, проти – 65. Однак, поки неясно, якою буде доля цього заходу в Сенаті.

Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або його виключать з магазинів програм від Apple та Google.

В свою чергу, у TikTok заявили, що цей законопроект є «прямою забороною TikTok, незалежно від того, наскільки автори намагаються його замаскувати». «Цей закон порушить права 170 мільйонів американців, передбачені Першою поправкою, і позбавить 5 мільйонів малих підприємств платформи, на яку вони покладаються, щоб рости та створювати робочі місця», - додали там.

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