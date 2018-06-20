Политика КАРТА Армия Украины заняла новые территории Донбасса - продвинулись на 2 км и и создали "линию безопасности"

2018-06-20 11:13 838

В зоне боевых действий на Донбассе украинские военные заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок Луганской области.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС (ранее АТО) в Facebook, в последнее время террористы слишком близко подходили к позициям ООС, и украинское командование приняло решение передвинуть позиции и создать "линию безопасности".

"Было спланировано, подготовлено и проведено комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что операция по занятию новых территорий длилась около двух недель в условиях абсолютной секретности.

"В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет", – говорится в сообщении.

В середине мая Штаб Операции объединенных сил заявлял, что украинские военнослужащие освободили от боевиков село Пивденное Донецкой области.

Напомним, в феврале текущего года Вооруженные силы Украины вернули контроль над селом Катериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения. А в конце января Генштаб сообщал, что украинская армии вернула контроль над селом Новоалександровка.