Мир Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС

2018-06-22 15:45 500

Евросоюз выделит Греции последний транш на сумму 15 миллиардов евро. После этого начнется выход страны из программы макрофинансовой помощи.

"Греция выходит из программы финансовой помощи с более сильной экономикой, построенной благодаря осуществляемым налогово-бюджетной и структурной реформам.

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Важно продолжить эти реформы, которые обеспечивают основу для устойчивого экономического роста с повышением занятости и созданием рабочих мест, что, в свою очередь, является лучшей гарантией процветающего будущего для Греции", – сообщает пресс-служба ЕС

Напомним, предыдущий транш кредита для Греции на сумму 6,7 миллиарда евро был согласован Еврогруппой в январе.