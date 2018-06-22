Мир Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС

2018-06-22 15:45 500

Евросоюз выделит Греции последний транш на сумму 15 миллиардов евро. После этого начнется выход страны из программы макрофинансовой помощи.

"Греция выходит из программы финансовой помощи с более сильной экономикой, построенной благодаря осуществляемым налогово-бюджетной и структурной реформам.

СКОЛЬКО ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕС ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ФИНПОМОЩИ ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ

Важно продолжить эти реформы, которые обеспечивают основу для устойчивого экономического роста с повышением занятости и созданием рабочих мест, что, в свою очередь, является лучшей гарантией процветающего будущего для Греции", – сообщает пресс-служба ЕС

Напомним, предыдущий транш кредита для Греции на сумму 6,7 миллиарда евро был согласован Еврогруппой в январе.

Еще по теме

Миллиарды из ничего: Сколько ведущие страны ЕС зарабатывают на финпомощи другим государствам

2018-06-22 08:09 909

В Украине официально запретили арестовывать иностранные займы и инвестиции

2018-06-13 13:44 2941

К санкциям Евросоюза против России присоединились еще четыре страны

2018-06-13 09:40 1364

"Ваш ЕС хуже Китая" - Трамп впервые резко раскритиковал политику Евросоюза

2018-06-13 09:13 1332

Еще новости в разделе "Мир"

Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС

2018-06-22 15:45 500

Илон Маск отправил электронные письма всем сотрудникам - ищет саботажника

2018-06-22 13:46 674

КНДР вернула США останки сотен солдат, погибших на Корейском полуострове

2018-06-21 15:46 1155

Мелания Трамп потребовала защиты спецслужб из-за неадекватных угроз в Твиттере

2018-06-21 13:44 1194
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС 2018-06-22 15:45 500
Илон Маск отправил электронные письма всем сотрудникам - ищет саботажника 2018-06-22 13:46 674
КНДР вернула США останки сотен солдат, погибших на Корейском полуострове 2018-06-21 15:46 1155
Мелания Трамп потребовала защиты спецслужб из-за неадекватных угроз в Твиттере 2018-06-21 13:44 1194

Лента

КАРТА 17:28 Прогноз погоды на выходные: в субботу - грозы и ливни, в воскресенье вернется жара
16:32 Чернобыль попал в список самых страшных мест для "темного туризма"
15:45 Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС
15:16 Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака
14:43 "Мне было некомфортно", - водитель Uber пояснил, почему высадил целующихся девушек
14:15 У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться
13:46 Илон Маск отправил электронные письма всем сотрудникам - ищет саботажника
13:14 Антимонопольный комитет оштрафовал АЗС за сговор и повышение цен на автогаз
12:45 Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушением прав в России Олега Сенцова
ТРАГЕДИЯ 12:13 Невыносимая жара: маленький ребенок погиб, выпав из открытого окна на 7 этаже