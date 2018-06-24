Мир Лукашенко допустил войну в Беларуси и вхождение в состав "другого государства"

2018-06-24 13:30 5711

Беларусь может в скором будущем войти в состав другого государства, если не решит проблем в экономике. Такой прогноз выдал президент Александр Лукашенко, передает "Интерфакс".

Лидер страны провел совещание в Шкловском районе Могилевской области, где рассказал о негативных последствиях провалов в экономике страны.

По его мнению, если в ближайшие годы Беларусь не преодолеет экономические проблемы, то может войти в состав другого государства или пережить войну "как в Украине". При этом Лукашенко не добавил, в состав какого государства может войти Беларусь.

Выступая на совещании, Лукашенко предложил рецепты экономического роста в сельском хозяйстве. В частности, Лукашенко собирается провести "точечную" приватизацию, чтобы снять с государства нагрузку убыточных колхозов и наладить сотрудничество с частным капиталом.

Он считает, что именно противоречия между частным бизнесом и государством спровоцировали "молочные войны" с Россией, когда Россельхознадзор запрещает ввоз в РФ продукцию отдельных белорусских предприятий.