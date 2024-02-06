Мир лукашенко разрешил военным открывать огонь по мирным жителям

2024-02-06 19:15

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил военным открывать огонь по гражданам страны. Также они получили "зеленый свет" на использование по гражданским боевым оружиям и спецсредствам.

Об этом свидетельствует указ, который провозглашенный президент Беларуси издал накануне. Соответствующий документ также разрешает военнослужащим страны применять физическую силу против мирных жителей.

Интересно, что избивать и открывать огонь можно с учетом обстоятельств, характера преступления или административного правонарушения. Также военные должны считаться с лицом виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.

Изучение соответствующего документа дало понять, что лицо, против которого могут применить "физическую силу, специальные средства, боевую и спецтехнику", должно быть проинформировано, что это может произойти. И что военные должны дать ей время, чтобы она могла выполнить требования законодательства.

В то же время очерчены исключения, когда "промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего или других граждан или может привести к другим тяжелым последствиям".

Законодательство Беларуси ранее предусматривало ответственность для военнослужащих, установленную правовыми актами. Она ожидала бы их в случае применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

В настоящее время изменения, внесенные в закон об органах госбезопасности, буквально развязали руки военным. Они дали "зеленый свет" на применение оружия как против женщин, так и детей и людей с инвалидностью в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей".