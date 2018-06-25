Детали Что посмотреть в Национальной опере в июле - грандиозный финал 150-го сезона

2018-06-25 11:28 224

Национальная опера Украины завершает свой юбилейный, 150-й сезон, который был преисполнен яркими событиями: обновленными постановками, премьерами, концертными программами и выступлением звезд в рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире». Последняя неделя сезона - первая декада июля - не станет исключением. И уже в первый день месяца Национальная опера и Посольство Республики Италии в Украине представляют проект «Пути дружбы» на Софийской площади, при участии известного дирижера Риккардо Мути, всемирно-известного актера театра и кино Джона Малковича и украинских солистов Людмилы Монастырской и Сергея Магеры. Также на протяжении недели ценителей оперного искусства ожидает встреча с Людмилой Монастырской в опере «Флория Тоска». И как последний аккорд - Гала-концерт в честь завершения юбилейного сезона, при участии солистов оперы и балета, хора и симфонического оркестра Национальной оперы Украины.

1 июля - Международный проект «Пути дружбы»

1 июля на Софийской площади Киева и 3 июля в итальянском городе Равенна в рамках международного проекта «Пути дружбы» состоятся грандиозные концерты под руководством выдающегося дирижера современности Риккардо Мути (Италия).

В разное время Риккардо Мути занимал должности: Художественный руководитель и Главный дирижер театра «Ла Скала» около 20 лет (1986-2005 гг.), Зальцбургского фестиваля (2007-2012 гг.), ведущих мировых оркестров - Чикагского симфонического оркестра (с 2010 г.), Филадельфийского симфонического оркестра (1980-1992 гг.), Филармонического оркестра в Лондоне (1973-1982 гг.), Пожизненный почетный дирижер Римской оперы (с 2011 г.) и т.д.

Проект «Пути дружбы» вошел в историю как пример высокого гуманизма, который преодолевает политическую и военную конфронтацию, несет высокую миротворческую миссию, чтит память жертв самых трагических событий современности.

Риккардо Мути: «Эта идея зародилась более двадцати лет назад в Сараево. Мы все были потрясены трагедией, которая там происходила. Мы хотели что-то передать от Равенны в знак братства и осознали, что наилучшее средство - это музыка: вместе с музыкантами (а их было более ста человек) мы перелетели Адриатическое море на борту военных самолетов, чтобы выступить в городе, который продолжали бомбить. Это было начало путешествия, которое в течение следующих лет приводило нас в невероятные места, и которое дало нам возможность выступать с представителями разных культур и вероисповеданий. Это - ежегодное паломничество, которое напоминает нам, что музыка - это универсальный язык, который нас всех объединяет».

За двадцать лет концерты проекта, основанного престижным Равеннским фестивалем в 1997 г., прошли через Сараево, Бейрут, Иерусалим, Нью-Йорк, Стамбул, Каир, Дамаск, Найроби, Токио, Тегеран и другие точки мира, собирая многотысячные аудитории на открытых площадях и в концертных залах. Летом этот масштабный проект приезжает в Украину и будет показан многотысячной аудитории зрителей в самом сердце столицы!

На Софийской площади итальянских и украинских исполнителей объединит на одной сцене под открытым небом бессмертная музыка Джузеппе Верди, а также симфоническая поэма «Портрет Линкольна» Аарона Копленда, которую украсит Джон Малкович своим блестящим исполнениям роли чтеца-декламатора. Это произведение было написано Коплендом в разгар Второй мировой войны и посвящено национальному герою американского народа Аврааму Линкольну. Обычно в роли чтеца-декламатора отрывков из текстов Президента Линкольна исполняли известные актеры или общественные деятели, среди которых Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хэпберн, Пол Ньюман, Генри Фонда и др.

Джон Малкович (США) - всемирно-известный актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, двукратный номинант на премию «Оскар», который прославился непревзойденной игрой в таких известных фильмах, как «Места в сердце», «Империя Солнца», «Опасные связки», «Под сенью небес», «О мышах и людях», «На линии огня», «Мэри Райли», «Воздушная тюрьма», «Быть Джоном Малковичем», «Подмена», «Чемпион» и т.д.

Украину будут представлять, в частности, солисты Национальной оперы Украины Людмила Монастырская, одна из наилучших современных сопрано, и известный бас Сергей Магера.

В концерте на Софийской площади будут участвовать Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный Маэстро Риккардо Мути из лучших молодых исполнителей Италии, а от украинской стороны - симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, Камерный хор «Кредо», Ансамбль классической музыки им. Б. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, а также 25 молодых исполнителей из Мариуполя. Хормейстер Большого сводного хора - Богдан Плиш. В общем свыше 300 участников!

Проект «Пути дружбы. Равенна-Киев» осуществляется Равеннским фестивалем, Министерством культуры Украины, Национальной оперой Украины, Киевской городской государственной администрацией при поддержке Министерства культурной деятельности, наследия и туризма Италии, Министерства информационной политики Украины, Министерств иностранных дел Италии и Украины, Мариупольского городского совета, Областной администрации Региона Эмилия-Романья и мэрии г. Равенна, Генерального консульства Украины в Милане, Посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине, Национального заповедника «София Киевская», других украинских и итальянских институций.

Начало концерта на Софийской площади Киева в 21.00.

4 июля - одноактная опера «Моцарт и Сальери» (Н. Римский-Корсаков) и одноактный балет «Кармен-сюита» (Ж.Бизе - Р. Щедрин)

«Моцарт и Сальери» (Н. Римский-Корсаков)

Премьера оперы «Моцарт и Сальери» на столичной сцене с огромным успехом состоялась в феврале 2017, получив множество одобрительных отзывов от критиков и публики. Камерная по сути опера, где играют, а точнее даже рассуждают, лишь два героя, она, тем не менее, была задумана самим автором для большой сцены. Хотя сам Римский-Корсаков высказал опасение по этому поводу и хотел уберечь свое детище от больших залов и сохранить его камерный формат. Эту непростую задачу - сохранение камерности, даже интимности действа и, вместе с тем, зрелищность представления удалось решить режиссеру-постановщику Анатолию Соловьяненко вместе с главным художником театра Марией Левитской. Созданное сценографическое решение постановки дало возможность погрузиться во внутренний мир двух признанных «сыновей гармонии», которыми бесспорно были и Моцарт, и Сальери.

Главные партии исполняют: Дмитрий Иванченко (Моцарт), Тарас Штонда (Сальери).

Режиссер-постановщик: Анатолий Соловьяненко. Дирижер-постановщик: Алла Кульбаба.

Художник-постановщик: Мария Левитская. Хормейстер-постановщик: Богдан Плиш.

«Кармен-сюита» (Ж.Бизе - Р. Щедрин)

Одна из наиболее интересных интерпретаций оперной музыки Жоржа Бизе принадлежит композитору Родиону Щедрину и балетмейстеру Альберто Алонсо. Одноактный балет «Кармен-сюита» был создан для легендарной Майи Плисецкой. Премьера состоялась в 1967 году. Как отметил Альберто Алонсо, это была мечта не просто перевести в танец гениальную оперу Жоржа Бизе и новеллу Проспера Мериме, но и создать оригинальную хореографическую партитуру на зажигательную и темпераментную музыку. Киевская премьера «Кармен-сюиты» состоялась 25 мая 1973 года. Постановщики, взяв за основу хореографию Альберто Алонсо, изменили кое-что в трактовке партий в соответствии с индивидуальностями исполнителей. Александр Плисецкий хорошо знал московскую постановку, Азарий Плисецький, который длительное время работал на Кубе, помнил постановку Альберто Алонсо. Сравнивая два варианта, балетмейстеры выбрали все лучшее, и объединили в киевской постановке, которая не дублировала московскую, а была своеобразным прочтением балета Ж.Бизе-Р.Щедрина.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Аллин Власенко; балетмейстеры-постановщики - Азарий Плисецкий, Александр Плисецкий; художник - Борис Мессерер.

6 июля - опера «Флория Тоска» (Дж. Пуччини)

С того времени, как публика впервые познакомилась с «Тоской», премьера которой состоялась 14 января 1900 года в Римской опере, а впоследствии - в миланском «Ла Скала», ее неизменно сопровождает успех. Попав в репертуар того или другого театра, опера не сходит с подмостков длительное время, а в последние годы все чаще мировые сцены предлагают зрителям современные версии этого шедевра.

Незаурядный актерский талант - важнейшая особенность образа Тоски. В свое время эту роль французский драматург Викторьен Сарду написал специально для гениальной Сары Бернар. Джакомо Пуччини, увидев актрису на сцене, утвердился в своем желании создать оперу на это произведение.

В нескольких зарубежных постановках «Тоски» последних лет, например, в хьюстонской Гранд-опера, Метрополитен опера, Опере Бастилии исполнить партию главной героини - красавицы Флории Тоски неизменно приглашают именитую украинскую певицу Людмилу Монастырскую. Интересно, что европейский дебют примадонны также ознаменовался партией Тоски в Немецкой опере в Берлине в 2010 году.

Нынешнюю постановку оперы «Флория Тоска» Дж. Пуччини, премьера которой состоялась 31 марта 2017 года и стала одним из главных событий прошлого сезона, осуществили режиссер Анатолий Соловьяненко, дирижер Николай Дядюра, художник Мария Левитская, хормейстер Богдан Плиш.

Главные партии исполняют: Людмила Монастырскяа (Флория Тоска), Андрей Романенко (Марио Каварадосси), Александр Мельничук (Барон Скарпиа), Сергей Ковнир (Чезаре Анджелотти), Дмитрий Агеев (Ризничий), Анжелина Швачка (Пастушок).

7-8 июля - Гала-концерт в четь завершения 150-го театрального сезона

По традиции каждый театральный сезон в Национальной опере Украины завершается грандиозным Гала-концертом, в котором представлены наилучшие фрагменты из постановок сезона. В программе концерта прозвучат лучшие арии, дуэты из известных опер, а также будут исполненные фрагменты из балетных постановок: С. Гулак-Артемовський (увертюра к опере «Запорожец за Дунаем»; дуэт Одарки и Карася из оперы «Запорожец за Дунаем»); П. Чайковский (Па де де из балета «Спящая красавица»; Па де де и розовый вальс из балета «Щелкунчик»); Ж. Бизе (дуэт Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга»); Г. Шарпантье (ария Луизы из одноименной оперы); Ж. Массне (романс Вертера из одноименной оперы); Ш. Гуно (куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»); Дж. Верди (болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»; хор из оперы «Набукко»; песенка Герцога из оперы «Риголетто»); Дж. Пуччини («Te Deum» из оперы «Тоска»; вальс Мюзетты из оперы «Богема»; монолог Чио-чио-сан из одноименной оперы и дуэт Чио-чио-сан и Пинкертона); А. Адан (Па де труа из балета «Корсар»); Л. Минкус (Па де де из балета «Дон Кихот»); Р. Леонкавалло (речитатив и ариозо Канио из оперы «Паяцы»); К. Сен-Санс (ария Далилы из одноименной оперы; «Умирающий лебедь»); Ж. Оффенбах (ария Дапертутто из оперы «Сказки Гоффмана»); Ж. Бизе-Р.Щедрин (адажио из балета «Кармен-сюита»); Дж. Мейербер (ария Марселя из оперы «Гугеноты»; ария Диноры из одноименной оперы). Завершится Гала-концерт молитвой из оперы «Запорожец за Дунаем» (С. Гулак-Артемовский) в исполнении Валентина Дытюка и хора театра.

В программе участвуют: Наталья Николаишин, Владимир Тышков, Анастасия Шевченко, Сергей Кривоконь, Дмитрий Иванченко, Игорь Евдокименко, Татьяна Ганина, Дмитрий Кузьмин, Сергей Ковнир, Юлия Москаленко, Геннадий Петровский, Ольга Нагорна, Александр Мельничук, Ольга Фомичова, Екатерина Алаева, Андрей Гура, Александр Скулкин, Андрей Романенко, Оксана Крамарева, Татьяна Лезова, Никита Сухоруков, Елизавета Гогидзе, Владислава Коваленко, Лилия Гревцова, Валентин Дытюк, Анжелина Швачка, Тарас Штонда, Екатерина Козаченко, Ян Ваня, Сергей Магера, Сусанна Чахоян, а также хор и симфонический оркестр Национальной оперы Украины.

Постановочный состав: главный режиссер - Анатолий Соловьяненко; главный художник - Мария Левитская; художественный руководитель балета - Анико Рехвиашвили; главный хормейстер - Богдан Плиш; дирижеры - Алла Кульбаба, Алексей Баклан, Аллин Власенко, Виктор Олейник, Герман Макаренко.