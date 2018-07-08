Украина В воскресенье, 8 июля, Украину накроет жара, но на юге пройдут дожди

2018-07-08 13:00 387

 

В воскресенье, 8 июля, в Украине ожидается жаркая и сухая погода. Лишь местами пройдут дожди. Об этом передает сайт Укргидрометцентра.

Ливни пройдут лишь на юге страны, при этом температура будет +30... +32 днем и ночью +20... +22.

В западных и северных регионах осадки не предвидятся, температура днем составит от +24 до +27 градусов, ночью столбик термометра упадет до +14 градусов.

В остальных областях Украины переменная облачность, без осадков. Температура днем в этих регионах от +25 до +28 градусов, ночью от +13 до +19 градусов.

Сегодня жителей столицы порадует теплая погода без осадков. Температура днем от +25 до +27 градусов, ночью +16... +18.

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