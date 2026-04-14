Життя Сьогодні в Україну почне повертатися тепло, але вночі ще будуть заморозки - прогноз погоди

2026-04-14 09:29

Погода без опадів буде майже по всій Україні у вівторок, 14 квітня. Тільки на сході країни вдень пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, вдень у східних і Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

На Правобережжі України вночі будуть заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°.

В Києві 14 квітня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла.

В середу, 15 квітня, на північному сході країни чекати невеликий, вдень у Карпатах помірний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті до 21°, на сході та північному сході країни 9-14°.

В Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.