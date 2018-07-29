Украина фото + видео В Киеве на Майдане зажгли огромный крест из смартфонов

2018-07-29 12:30 345

В Киеве 28 июля на Майдане прошел флешмоб в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси. Сотни людей зажгли фонарики на своих телефонах в честь праздника, образовав светящийся крест.

Об этом сообщает "Информатор".

Все участники действа сформировали "живой" крест в 21:30.

Люди подняли кверху свои смартфоны с зажженными вспышками и экранами. На несколько минут Майдан независимости засиял сотней ярких лампочек.

Пришедшие пели хором песню "Свет во тьме светит" и радостно размахивали своими включенными смартфонами.

Такой флешмоб организовали не только в Киеве, но и в других украинских городах.