Детали Дмитрий Святаш может забыть о Монако, как минимум до сентября

2018-08-07 18:30 216

Как ранее сообщалось в СМИ, сегодня в Апелляционном суде г. Харькова состоялось заседание по делу экс -регионала Дмитрия Святаша. Суд рассматривался вопрос снятия ограничения нардепу выезда за пределы страны.

Благодаря вмешательству активистов ГО “Бюро добрых дел” и Авто Евро Сила Дмитрий Святаш не поедет праздновать день рождения молодой супруги в Монако, а останется до сентября дома.

Так, под зданием Апелляционного суда Харьковской области сегодня собралось более 50 человек, которые собрались лично проконтролировать справедливость и неупрежденность судебной тройки Маминой, Колтуновой и Круговой, при рассмотрении дела Святаша.

Напомним, в апреле 2018 г. Дзержинский районный суд г. Харькова запретил Дмитрию Святашу выезд за пределы страны из-за баснословных долгов перед банками. Впрочем, Дмитрий Святаш предпринял неформальные попытки отменить себе ограничение выезда за рубеж коррумпируя судей Дзержинского районного суда г. Харькова. В связи с этим разгорелся скандал, эпицентром которого стала Юлия Плетнева, адвокат Святаша, Наталья Осипчук, юрист группы АИС и Анна Подус, которая поставила свою подпись на заранее согласованном судебном решении.

Также Дмитрий Святаш, в своем интервью для Харьковских вестей заявил о том, что ранее, для давления на суд он использовал “телефонное право” и административный ресурс. Так, первой жертвой его давления в 2015 г. стала Галина Мостовая, судья Высшего специализированного суда Украины. По указанному факту было открыто уголовное производство, однако Дмитрия Святаша так и не удалось привлечь к уголовной ответственности.