Детали Как выбрать вариант пола для дома?

2018-08-23 17:53 258

Многие люди, начиная ремонт в доме или в квартире, подолгу не могут определиться с тем, какой
же материал лучше всего использовать в качестве напольного покрытия.

Вопрос, действительно, не из легких – вместе с адекватной ценой пол должен быть практичным и красивым. Исходя именно из этих критериев, получается, что для каждой комнаты иделаьное напольное покрытие – разное.

Так, в коридоре выгоднее всего укладывать плитку – твердое износостойкое покрытие, которое
долго прослужит, несмотря на то, что оно сталкивается с грубой зимней и осенней обувью,
обилием грязи, пыли и песка. Такое покрытие просто и легко моется, не требует дополнительного
ухода, и укладывается довольно быстро.

В кухне, где жиры и влага делают свое дело в разрушении и загрязнении любых поверхностей,
плитка и ламинат – лучшие варианты. Жир и наслоения легко и бесследно смываются, и вид
такого пола всегда как новый.

В детские спальные комнаты и игровые лучше всего стелить качественный ковролин или
подобное синтетическое покрытие, отличающееся экологичностью, гипоаллергенными
свойствами и мягкостью. Лучший выбор ковролина в интернете можно наблюдать в сетевом
магазине КонтрактПол, где вам всегда помогут определиться с самыми современными
напольными покрытиями.

В гостиной дубовая доска или паркет смотрятся как нельзя лучше. Естественно, уход за таким
покрытием нужен тщательный – это и периодическая обработка защитными материалами, и
покрытие лаком, и тому подобные процедуры.

В ванной комнате и уборной идеально смотрится не порядком надоевшая плитка, а наливной пол
с подогревом, который не позволит влаге проникать в щели, и разрушать покрытие. Идеальная
поверхность не позволит развиться в ванной плесени и грибку, и подарит вам только
положительные эмоции в процессе эксплуатации.

Если у вас есть вопросы относительно монтажа каких бы то ни было напольных покрытий,
обращайтесь к специалистам КонтрактПола – вы точно не пожалеете о своем выборе!

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