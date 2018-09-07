Политика Из партии Садового за рейдерские решения выгнали четверых депутатов

2018-09-07 13:46 144

Исполком партии львовского мэра Садового "Объединение "Самопомич" исключил четырех депутатов Киевского городского совета за ущерб репутации политической силы.

Среди них - Сергей Гусовский, Алексей Руденко, Сергей Харсук и Вадим Васильчук.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 Га. Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Роман Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве", - сообщает пресс-служба "Объединения "Самопомич".

Отмечено, что часть депутатов во главе с Гусовским, в свою очередь, не предпринимали никаких действий долгое время.

В "Объединении "Самопомич" подчеркнули, что все документы относительно вероятных коррупционных схем Марченко будут переданы в НАПК, НАБУ и другие органы правопорядка.

Кроме того, Исполнительный комитет собирается инициировать процедуру отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.