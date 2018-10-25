Детали Новинский: Язык санкций никогда ни к чему хорошему не приводит

2018-10-25 22:14 81

Украина должна наладить добрососедские отношения со всеми соседями, заявил народный депутат, глава движения "Партии мира" Вадим Новинский, комментируя намерение России ввести санкции против украинских компаний.

Народный депутат, лидер движения "Партия мира" Вадим Новинский надеется, что последствия санкций, которые Россия намерена ввести против украинских компаний, будут минимальны. Об этом политик заявил в эфире телеканала "112 Украина" 24 октября.

"Мне бы хотелось, чтобы последствия этих санкций были минимальны для экономики Украины, потому что наша экономика и так находится в плачевном состоянии. Главная задача власти – действовать в интересах Украины, чтобы благосостояние украинцев росло с каждым днем. Россия была, есть и будет нашим соседом. И задача Украины наладить добрососедские отношения со всеми своими соседями. А нынешняя власть за последние четыре года умудрилась испортить отношения со всеми странами-соседями", – утверждает он.

Новинский подчеркнул, что "язык санкций никогда ни к чему хорошему не приводит".

"Эта спираль все больше закручивается, но надо уже приходить к разрядке ситуации. Порошенко еще в мае подписал указ, согласно которому Украина ввела санкции в отношении российских компаний. Теперь уже мы получаем зеркальный ответ со стороны России. Этого следовало ожидать", – сказал депутат.

Он добавил, что "власть, в первую очередь, обязана думать об интересах Украины". "Но пока руководство нашей страны торгует украинскими интересами налево и направо. При этом залезают в карман к каждому украинцу, повышая цены на газ", – сказал нардеп.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Он поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

Указ будет отменен, если Украина откажется от санкций в отношении граждан и юридических лиц РФ, введенных в 2015 году. По состоянию на июнь 2018 года в санкционные списки входили 1762 физических и 786 юридических лиц.

Сейчас в отношении Украины уже действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров, а также запрет на транзит через Россию в Казахстан и Кыргызстан украинских грузов.