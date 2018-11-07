Политика Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово

2018-11-07 20:00 216

 

В среду, 7 ноября, народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о решении баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году. Об этом сообщила ее сестра Вера.

"Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает", - говорит Вера Савченко.

Сестра народного депутата просит поддержать финансово кампанию Надежды Савченко. Помимо неравнодушных избирателей она надеется на поддержку "украинских инвесторов, пострадавших от коррупции". Однако, по словам Веры Савченко, пока что никто не спешит им помогать.

"Я вижу, что у представителей всех парламентских политических сил все слаженно: они годами друг друга знают, крестили детей, женились-разводились. В политической семье все в порядке, так разве такой семье нужна Надежда, которая придет и скажет: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!", - объясняет сестра нардепа.

Кроме того, в ближайшее время планируется открыть счет "Общественно-политической платформы" Надежды Савченко и перерегистрировать главу партии на Веру - ввиду "технических" причин.

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