Коронавирус Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за поддельный сертификат

2021-10-30 12:00

Совсем недавно Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась попасть в Украину с помощью поддельных сертификатов

Появилась информация, что Надежде Савченко с сестрой вручили подозрение за то, что они использовали поддельные COVID-сертификаты при попытке попасть в Украину.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

После этой информации мужчина добавил, что каждый, кто нарушает закон, должен быть готов понести ответственность перед государством.

"Независимо, вы Герой Украины, экс-нардеп, или просто гражданин. По всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы. Только в течение этой недели по фактам подлога результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств", - заявил он.

Как подчеркнул Денис Монастырский, он обращается к украинцам, в первую очередь, по-человечески. Ибо всего одно решение о покупке поддельных документов может оставить отпечаток на дальнейшем существовании. Ибо впоследствии возникнет невероятное множество проблем с работодателями и прочее.