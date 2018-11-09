У каждого человека есть свое удачное число. Числа-покровители есть у всех знаков Зодиака. В этой статье мы о них расскажем.

В чем отличие нумерологии и астрологии и не противоречат ли они друг другу? Эти два направления идут рука об руку. Гороскоп рассказывает и помогает раскрыть внутренние особенности человека, а нумерология направляет его судьбу в правильное русло.

Как пользоваться числами на удачу?

Нумерологи советую максимально использовать число-талисман в жизни. Устанавливайте их на паролях, выбирайте номера на машину с этими цифрами, повесьте их в рамках дома и на работе. Или купите кулон с этим числом. Также хороший вариант сделать тату, тогда счастливая цифра будет всегда с вами.

Овен

Овнами должна управлять цифра 4. В этом числе заложены все четыре стихии: Огонь, Вода, Воздух и Земля. Четверка помогает усмирить пыл энергичных Овнов, направить эти силы в спокойное русло и увеличить способности к обучению. Также им близка цифра – 8. Используя это число в жизни, можно улучшить память и внимательность.

Телец

Тельцы должны ходить под цифрой 1. Присутствие единицы в жизни поможет уменьшить их эгоистичность, найти любовь и завести друзей. Подходит им и число 8, которое поможет уравновесить вспыльчивый характер Тельцов.

Близнецы

Тройка для Близнецов должна стать их покровителем. Число 3 пробудит силу, бесстрашие, поможет избавиться от лишнего в жизни и направит на духовную стезю. Эта цифра поможет пережить утраты и добавит душевных сил.

Рак

Идеальное число для Раков – 5. Пятерка поможет быть твердым, решительным, «научит» помогать окружающим не в ущерб себе. Благодаря ей, Рыбы станут устойчивыми во время кризиса отношений и расставания.

Лев

Львы должны жить под покровом двух знаков сразу – 6 и 9. Они дополняют друг друга. Число 6 помогает Львам настроиться на финансовый успех. Девятка научит Львов планированию, сделает их устойчивыми и пунктуальными. Эти два числа уравновесят и сбалансируют жизнь ярких Львов.

Дева

Нумерологи советуют Девам обратить внимание на семерку и двойку. Первое число поможет побороть эпизодическую ревность у Дев, которая существенно портит отношения. А двойка добавит уверенности в тех ситуациях, где представители этого знака Зодиака чувствуют себя скованно. Также эта цифра поможет доводить все дела до конца.

Весы

Весам нужно число, которое поможет им сгладить импульсивность. Такой энергией обладает пятерка. Она «учит» хорошенько обдумать все за и против перед принятием решения. Еще она сделает Весов сконцентрированными и более внимательными.

Скорпион

Скорпионам нужно окружить свою жизнь цифрой 1. Единица поможет им научиться полагаться не только на себя, но и на окружающих. А также не бояться просить помощи. Эта цифра сделает закрытых Скорпионов более раскованными и общительными, а также поможет найти любовь.

Стрелец

Мстительные Стрельцы могут испортить свою репутацию этой плохой чертой характера. Успокоить пылкий нрав поможет число 3. Вы увидите, как язвительность и мстительность уйдут на второй план. Тройка направит пыл в правильное русло и «научит» не зацикливаться на неудачах.

Козерог

Козерогам не хватает общительности. Они не умеют располагать людей к себе. Помогут снизить эмоциональное напряжение у представителей этого знака Зодиака два числа – 1 и 6. Они раскроют эмоциональность Козерогов и поднимут самооценку.

Водолей

Водолеи слишком зависимы от людей. До последнего они верят в их добрые качества и стараются не разрывать связи, даже с самыми неприятными личностями. Поэтому они должны в свою жизнь добавить девятку. Это число «научит» выстраивать личные границы, правдиво посмотреть на других людей, сделает Водолеев более решительными, чтобы разорвать токсичные отношения.

Рыбы

Неуверенным Рыбам нужно ходить под покровом четверки. Она поможет повысить самооценку и не зацикливаться на страхах о будущем. Важно ввести в свою жизнь еще и цифру 5. Она добавит сил и «научит» быстро восстанавливаться после работы. Два эти числа зарядят жизнь Рыб на позитив.