Украина Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути

2018-11-30 14:16 231

Сегодня, 30 ноября, вышел в первый рейс железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт Борисполь. Курсировать Kyiv Boryspil Express будет круглосуточно, первый рейс от вокзала - в 00:08, а от аэропорта - в 00:48.

В час пик (с шести до десяти утра и вечера) интервал между отправкой будет составлять 30 минут, в остальное время ‒ около часа.

Стоимость проезда - 80 гривен.

Как написал Гройсман в Facebook, проект Kyiv Boryspil Express был запущен в очень краткие сроки.

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"От момента утверждения правительством до запуска первого поезда прошло только девять месяцев. Теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта - 35 минут от железнодорожного вокзала до Борисполя", - написал премьер.

Длина маршрута составила 37,5 километра, а между двумя конечными станциями есть одна промежуточная - Дарница. Ранее планировалось, что поезд будет останавливаться и на Выдубичах, однако в результате от этой идеи отказались.

Весь движимый состав экспресса - современные польские рельсовые автобусы Pesa. В каждом из вагонов расположено 81 сидячее место и специальные инклюзивные площади для людей с инвалидностью.