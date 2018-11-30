Украина Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути

2018-11-30 14:16 231

Сегодня, 30 ноября, вышел в первый рейс железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт Борисполь. Курсировать Kyiv Boryspil Express будет круглосуточно, первый рейс от вокзала - в 00:08, а от аэропорта - в 00:48.

В час пик (с шести до десяти утра и вечера) интервал между отправкой будет составлять 30 минут, в остальное время ‒ около часа.

Стоимость проезда - 80 гривен.

Как написал Гройсман в Facebook, проект Kyiv Boryspil Express был запущен в очень краткие сроки.

КАК РАБОТАЕТ КИЕВСКИЙ АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ" ПРИ ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

"От момента утверждения правительством до запуска первого поезда прошло только девять месяцев. Теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта - 35 минут от железнодорожного вокзала до Борисполя", - написал премьер.

Длина маршрута составила 37,5 километра, а между двумя конечными станциями есть одна промежуточная - Дарница. Ранее планировалось, что поезд будет останавливаться и на Выдубичах, однако в результате от этой идеи отказались.

Весь движимый состав экспресса - современные польские рельсовые автобусы Pesa. В каждом из вагонов расположено 81 сидячее место и специальные инклюзивные площади для людей с инвалидностью.

 

Еще по теме

"Олигархические кланы диктуют правила игры в столице Украины" - европейская пресса

2018-11-30 17:21 90

Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева

2018-11-30 14:29 1326

КАРТА Киев ждут новые пробки - на месяц частично перекрыли мост Патона

2018-11-30 13:40 666

КАРТА Зима рвется в Украину - сегодня начнутся снегопады, метели и морозы до -17°C

2018-11-30 13:15 381

Еще новости в разделе "Украина"

Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути

2018-11-30 14:16 231

КАРТА Зима рвется в Украину - сегодня начнутся снегопады, метели и морозы до -17°C

2018-11-30 13:15 381

Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году

2018-11-30 12:43 945

КАРТА Ситуация в зоне ООС: 14 обстрелов, один солдат ранен, еще один пропал без вести

2018-11-30 11:42 243
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Рельсовый экспресс Киев-Борисполь запущен - цена билета, расписание и время пути 2018-11-30 14:16 231
КАРТА Зима рвется в Украину - сегодня начнутся снегопады, метели и морозы до -17°C 2018-11-30 13:15 381
Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году 2018-11-30 12:43 945
КАРТА Ситуация в зоне ООС: 14 обстрелов, один солдат ранен, еще один пропал без вести 2018-11-30 11:42 243

Лента

17:33 Западные СМИ: Президент Порошенко мог спровоцировать захват Россией моряков для отмены выборов в Украине
17:31 Корь накрывает Украину - за неделю зафиксировано более 2 тысяч заболевших
17:30 Google ввел новые требования к политической рекламе, обязал раскрывать заказчика
17:21 "Олигархические кланы диктуют правила игры в столице Украины" - европейская пресса
16:51 От неизлечимой болезни умер создатель мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны
фото 16:19 Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla
фото 15:46 Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire
15:13 В НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Черное море
15:00 Азовский конфликт: Эрдоган решил стать посредником между Порошенко и Путиным
фото 14:43 Сталлоне заявил, что в 2019 году в последний раз появится в роли Рокки Бальбоа