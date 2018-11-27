Политика Как будет работать киевский аэропорт "Борисполь" во время военного положения

2018-11-27 18:28 285

В международном аэропорте "Борисполь" заявили, что военное положение не повлияет на мобильность населения. 

"По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине".

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Военное положение вводят в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской, молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Также период военного положения сократили до 30 дней и назначили президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября при переходе из Одессы в Мариуполь украинских малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран "Яны Капу".

Еще по теме

Из-за военного положения начала быстро дешеветь гривна - доллар уже по 29 грн

2018-11-27 15:46 405

Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим

2018-11-27 14:17 585

Рельсовый автобус Киев-Борисполь запустят в ноябре - цена билета и время пути

2018-10-25 12:45 1407

фото Укрзализныця показала рельсобусы PESA, которые будут ходить в аэропорт "Борисполь"

2018-10-23 14:15 1107

Еще новости в разделе "Политика"

Ошибочка вышла - В Раде пояснили нестыковку со сроком военного положения

2018-11-27 21:35 33

Как будет работать киевский аэропорт "Борисполь" во время военного положения

2018-11-27 18:28 285

Военное положение: россиян перестали впускать в Украину, возвращают в аэропорт Минска

2018-11-27 16:27 471

Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим

2018-11-27 14:17 585
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Ошибочка вышла - В Раде пояснили нестыковку со сроком военного положения 2018-11-27 21:35 33
Как будет работать киевский аэропорт "Борисполь" во время военного положения 2018-11-27 18:28 285
Военное положение: россиян перестали впускать в Украину, возвращают в аэропорт Минска 2018-11-27 16:27 471
Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим 2018-11-27 14:17 585

Лента

21:35 Ошибочка вышла - В Раде пояснили нестыковку со сроком военного положения
20:29 Захват территории от Мариуполя до Приднестровья - озвучены жесткие планы Путина
19:34 МИД Мексики потребовал от США разъяснений по факту применения силы на границе
18:28 Как будет работать киевский аэропорт "Борисполь" во время военного положения
фото + видео 17:33 Фото обстрелянных в Азовском море украинских кораблей - видны большие пробоины
16:27 Военное положение: россиян перестали впускать в Украину, возвращают в аэропорт Минска
15:46 Из-за военного положения начала быстро дешеветь гривна - доллар уже по 29 грн
фото 15:14 Водители фур пошли войной на евробляхеров - перекрывают дороги, бьют морды
14:43 Сегодня в Украине начинает работу аналог американского ФБР - Госбюро расследований
14:17 Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим