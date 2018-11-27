Политика Как будет работать киевский аэропорт "Борисполь" во время военного положения

2018-11-27 18:28 285

В международном аэропорте "Борисполь" заявили, что военное положение не повлияет на мобильность населения.

"По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине".

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Военное положение вводят в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской, молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Также период военного положения сократили до 30 дней и назначили президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября при переходе из Одессы в Мариуполь украинских малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран "Яны Капу".