Мир Вышла первая в истории бронированная Tesla Model X - абсолютно пуленепробиваема

2019-01-03 15:16 132

Уровень брони рассчитан на несколько различных калибров пули: 380 мм, 9 мм, 22 мм и 44 Magnum. Модификация накинула всего 250 кг к общему весу, что снизило эффективность электромоторов примерно на 3-5 процентов. К стандартной цене Теслы бронирование добавит 45 тысяч долларов и займет около четырех месяцев.

В выставочном зале Tesla в Мехико показали пуленепробиваемую версию Tesla Model X, как уверяют создатеди автомобиль выдерживает обстрел из пистолета Magnum.

Как сообщает Electrek, за проектом стоит местная компания Centur Security. Ее представитель, Даниэль Эрнандес де Сантьяго, рассказал, что они оснастили электрический внедорожник стальными и легкими баллистическими материалами Neoflex и заменили окна специальным легким пуленепробиваемым стеклом.

Уровень брони рассчитан на несколько различных калибров пули: 380 мм, 9 мм, 22 мм и 44 Magnum.

Самой большой проблемой с броней на транспортных средствах, кроме ее стоимости, является вес. Как правило, он довольно велик и существенно влияет на эффективность и дальность поездок, независимо от типа двигателя. Но, когда дело доходит до электромобилей, это может стать еще более серьезной проблемой.

Даниэль Эрнандес уверяет, что их модификация добавила всего 250 кг к общему весу. В компании говорят, что это снизило эффективность электромоторов примерно на 3-5 процентов.

Превращение Tesla Model X в электрический бронемобиль займет примерно 12 недель и обойдется заказчику в 45 тысяч долларов. При этом в стоимость не входит цена самого электрического кроссовера и налоги.