Украина Стало известно, кому и сколько миллионов приносит ЭКСПРЕСС "КИЕВ - БОРИСПОЛЬ"

2019-01-11 21:35 207

С момента запуска Kyiv Boryspil Express совершил более 2 тысяч рейсов и перевез 71 тысячу 225 пассажиров. Учитывая стоимость билета (80 грн), компания заработала около шести миллионов гриен.

"Бориспольский экспресс работает стабильно и ежедневно перевозит полторы-две тысячи пассажиров.

При такой востребованности нового маршрута рассчитываем перевезти до миллиона пассажиров в год. Уверен, что с развитием авиасообщения и улучшением благосостояния граждан этот показатель будет расти", - сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

На данный момент экспресс курсирует круглосуточно и осуществляет 27 рейсов в сутки. Стоимость билета составляет 80 гривен.

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Напомним, новый скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express от главного столичного вокзала до аэропорта "Борисполь" начал курсировать 30 ноября. Однако уже на следующий день в УЗ сообщили, что по дороге в аэропорт экспресс сломался в пяти километрах от "Борисполя" и прибыл в конечный пункт с опозданием.