Украина У Гройсмана оправдали поломки экспресса "Киев - Борисполь" старыми дизелями Pesa

2018-12-12 12:41 210

В Кабмине Гройсмана заявили, что считают поломки скоростных экспрессов на маршруте "Киев - аэропорт Борисполь" объективными трудностями.

"Когда мы говорим о таких технических трудностях - они объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Однако с более чем 500 поездок у нас четыре поломки. Я считаю, это менее 1%", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян украинским СМИ.

Ситуация с поломками неприятная, но чиновник уверяет, что такое бывает даже при запуске совершенно новых объектов с новым подвижным составом.

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Напомним, 30 ноября Укрзализныця открыла железнодорожное сообщение по маршруту Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Скоростной экспресс сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежать по сугробам с чемоданами.

4 ноября экспресс в Борисполь сломался второй раз за неделю после запуска.

8 декабря экспресс в Борисполь сломался в третий раз, не выезжая из Киева.

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