Украина У Гройсмана оправдали поломки экспресса "Киев - Борисполь" старыми дизелями Pesa

2018-12-12 12:41 210

В Кабмине Гройсмана заявили, что считают поломки скоростных экспрессов на маршруте "Киев - аэропорт Борисполь" объективными трудностями. 

"Когда мы говорим о таких технических трудностях - они объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Однако с более чем 500 поездок у нас четыре поломки. Я считаю, это менее 1%", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян украинским СМИ.

Ситуация с поломками неприятная, но чиновник уверяет, что такое бывает даже при запуске совершенно новых объектов с новым подвижным составом.

КАК РАБОТАЕТ КИЕВСКИЙ АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ" ПРИ ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

Напомним, 30 ноября Укрзализныця открыла железнодорожное сообщение по маршруту Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Скоростной экспресс сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежать по сугробам с чемоданами.

4 ноября экспресс в Борисполь сломался второй раз за неделю после запуска.

8 декабря экспресс в Борисполь сломался в третий раз, не выезжая из Киева.

РЕЛЬСОВЫЙ ЭКСПРЕСС КИЕВ-БОРИСПОЛЬ - ЦЕНА БИЛЕТА, РАСПИСАНИЕ

Еще по теме

В Окружном админсуде Киева объяснили восстановление Насирова в должности

2018-12-12 15:45 63

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-12 08:37 510663

Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева

2018-12-12 00:48 3048

Из-за гриппа в Киеве начали закрывать школы на карантин

2018-12-11 22:37 1122

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин утвердил план мер по военному положению

2018-12-12 14:45 126

У Гройсмана оправдали поломки экспресса "Киев - Борисполь" старыми дизелями Pesa

2018-12-12 12:41 210

КАРТА Зафиксирована огневая активность сепаратистов на Мариупольском направлении

2018-12-12 12:16 213

Мажор, Бейблэйд и желтый снег в Одессе - что искали в Google украинцы в 2018 году

2018-12-12 10:14 255
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин утвердил план мер по военному положению 2018-12-12 14:45 126
У Гройсмана оправдали поломки экспресса "Киев - Борисполь" старыми дизелями Pesa 2018-12-12 12:41 210
КАРТА Зафиксирована огневая активность сепаратистов на Мариупольском направлении 2018-12-12 12:16 213
Мажор, Бейблэйд и желтый снег в Одессе - что искали в Google украинцы в 2018 году 2018-12-12 10:14 255

Лента

15:45 В Окружном админсуде Киева объяснили восстановление Насирова в должности
15:15 Курс доллара в Украине на три года: опубликован официальный прогноз
14:45 Кабмин утвердил план мер по военному положению
14:44 История с прослушкой или «шпионские страсти» под Арабским культурным центром в Одессе
14:15 Глава Google ответил в Конгрессе США почему на запрос " Idiot" поисковик выдает фото Трампа
документ 13:42 Сегодня вступил в силу закон о прекращении дружбы и партнерства Украины и РФ
13:14 Турция начала строить базу ВМС на Черном море - проект времен холодной войны
12:41 У Гройсмана оправдали поломки экспресса "Киев - Борисполь" старыми дизелями Pesa
КАРТА 12:16 Зафиксирована огневая активность сепаратистов на Мариупольском направлении
11:40 В 2019 году купить в кредит телефон или телевизор станет проще - конкуренция растет