Детали Эксперт: с Томосом у Порошенко что то пошло не так

2019-01-22 22:15 105

 

«Я надеюсь все помнят, как красиво вчера Патриарх проигнорировал Петра Порошенко? Просто не принял и все. Молча.

Но уже на следующий день , «22 января 2019 верующие Украинской Православной Церкви во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины. Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии "., пишет на своей странице в Фейсбук блогер Михаил Чаплыга.

Эксперт предполагает, что у Порошенко с томасом что-то пошло "не по плану".

«По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор совершил паломничество в Святой Град Иерусалим. В рамках паломнической поездки состоялась встреча с Блаженнейшим Феофилом III, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины.

Вчера Президент Украины Петр Порошенко не смог встретиться с Иерусалимским Патриархом, который, по информации СМИ, «попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве». Еще вопросы "каноничности" и грязных рук политиков в церковной сфере есть? ВЫВОД: не стоит с грязными руками политики соваться в дела церковные. Особенно в предвыборных целях».



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Иерусалимский патриарх отказал Порошенко, но встретился с делегацией УПЦ 2019-01-22 18:04 1029
ЛАУРЕАТЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Лидер объединенной территориальной общины года» 2019-01-22 15:24 255
Лидер «Сильной Украины» приняла участие в форуме по выдвижению Вилкула 2019-01-21 14:50 711

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