Детали Золотарев: позиция Иерусалимского Патриарха показательна

2019-01-30 21:32 144

Показательной позицию Иерусалимского Патриарха Феофила III назвал политолог Андрей Золотарев. «Стоит напомнить, что он второй в православном диптихе, фигура знаковая и влиятельная. Встреча Порошенко с Феофилом могла сдвинуть с мертвой точки вопрос признания ПЦУ, но не выгорело Феофил его так и не принял, а Новинского наградил», пишет эксперт на своей странице в Фейсбук.

Месседж предельно конкретный, считает он. «Обидно будет на Банковой, обидно будет обитателям Зажопинска которые много и хорошо говорят о защите церкви. Возможно в Иерусалиме поднимались вопросы поддержки инициатив Новинского по Донбассу, скоро увидим , все таки это серьезнее будет чем трясти "ключами" из пенопласта.»

Напомним, Председатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Вадим Новинский получил награду от патриарха Иерусалимского Феофила III.

"Я был удостоен высокой чести - из рук Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III получил награду Иерусалимской православной церкви - Золотой Крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня", - написал на своей странице в Facebook Новинский, который в составе делегации Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Иерусалим.