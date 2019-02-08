Детали видео Адвокат-кидала нацелился на Высший совет правосудия

2019-02-08 20:35 327

В середине февраля состоится съезд адвокатов, на котором будут избираться новые члены Высшего совета правосудия и ВККС. К этому событию притягивается интерес не только судей и адвокатов, но и журналистов, активистов и нардепов. И им есть к кому присмотреться. Фамилии кандидатов, вызвавшихся побороться за места в судебной власти, выложены на сайте Высшего совета правосудия с полными биографиями, декларациями и мотивациями претендентов. Все они – адвокаты, имеют разную карьеру и разную славу. Место в ВРП хочет занять и адвокат Евгений Огарков. Молодой человек прячется от прессы и особо за себя не агитирует. Наверное, для того, чтобы не напомнить о неудобных историях своей трудовой биографии и еще более неудобных историях о своем гламурном досуге.

Выпускник элитного КИМО, киевлянин Огарков рано открыл в себе предпринимательские таланты и умения дружить с однокурсниками из еще более влиятельных и обеспеченных семей, чем он сам. Еще студентом он попал в компанию «богатых и знаменитых». И сразу после выпуска оказался младшим партнером в юрфирме «Гарантия», которое сейчас возглавляет. В 2005 году бизнес придумали дочь экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и еще тогдашний супруг Дмитрий Крейнин. Главным критерием подбора сотрудников «Гарантии» стали не деловые или человеческие качества сокашников, а их блатной потенциал. В этом плане Евгений Огарков выглядел идеальным вариантом. Два его двоюродных брата трудились в столичных судах, а мать в разное время управляла финансами целого ряда крупных государственных и частных компаний (иными словами, потенциальных клиентов молодой юрфирмы). И пусть Огарков был не совсем чист на руку, — например, еще будучи студентом, он взялся «порешать» для Дмитрия Крейнина серьезный вопрос за крупное вознаграждение, но ни решения, ни денег последний так не увидел, Огарков сначала пропал, а потом принялся втюхивать друзьям историю, что деньги у него якобы украли, — но связи в нашей стране решают все. Долг перед будущим старшим партнером по «Гарантии», в конце концов, закрыла состоятельная мать Евгения Огаркова, а братья-судейские постарались, чтобы скандал быстро затух к взаимному удовлетворению сторон.

Благодаря мажорному статусу основателей АО «Гарантия» быстро обросла крупными государственными клиентами. Эта лавочка могла быстро закрыться после развода гламурных основателей, но тут наступил звездый час для Огаркова. Он стал управляющим партнером «Гарантии». К тому времени и его родственники существенно продвинулись по судебной иерархии. Один из братьев стал судьей Высшего хозяйственного суда, другой — трудился в одном из апелляционных судов. Стиль работы этой фирмы в юридических кругах известен - перед клиентами рисуется радужная перспектива решения любых юридических проблем. Называются фамилии и бывших основателей, и влиятельных родственников Огаркова (с которыми он даже не делится гонорарами). Любопытно, что тариф у «гарантийщиков» не зависит от сложности дела. Партнеры выставляют счета в десятки тысяч долларов даже тогда, когда проблема стоит не больше пары тысяч гривен рутинной работы над документами. Фирма воплотила в себе худшие черты самого негативного стереотипа об адвокатах – «решалы». При этом «решать» мажорные юристы даже не пытались. Ни в какие «высокие кабинеты» денег чаще всего не несли, а просто присваивали их себе. А дальше просто ждали, что суд и без заноса примет решение в их пользу. Для обманутых клиентов Огарков и Опадчий наловчились выстраивать целую систему лживых аргументов. Чаще всего срыв договоренностей с судьями объяснялся вмешательством «высших сил» из «Администрации», от «Саши-стоматолога», «Генпрокуратуры», судов верхних инстанций и т.д. Потраченное зря ребята не возмещали. Наглость «гарантийщиков» имела внушительные масштабы. Например, невыполнение договора по предоставлению юридических услуг на сумму в 500 тыс. грн. для одной из известных украинских страховых компаний. Но ребята изворачивались и ни за что не отвечали. Жили при этом очень хорошо.

На отдыхе Огарков не ведет себе более порядочно, чем в работе. Несколько лет назад парень совершил наезд на пешехода в центре Одессы. Естественно, как и любой мажор, он считает нормой «давить быдло» и уезжать с места происшествия.

Будет ли он вести себя иначе, если вдруг получит должность в ВРП? И не стремиться ли он туда, что решить все свои проблемы с долгами и обманутыми клиентами?