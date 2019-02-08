Детали видео Адвокат-кидала нацелился на Высший совет правосудия

2019-02-08 20:35 327

В середине февраля состоится съезд адвокатов, на котором будут избираться новые члены Высшего совета правосудия и ВККС. К этому событию притягивается интерес не только судей и адвокатов, но и журналистов, активистов и нардепов. И им есть к кому присмотреться. Фамилии кандидатов, вызвавшихся побороться за места в судебной власти, выложены на сайте Высшего совета правосудия с полными биографиями, декларациями и мотивациями претендентов. Все они – адвокаты, имеют разную карьеру и разную славу. Место в ВРП хочет занять и адвокат Евгений Огарков. Молодой человек прячется от прессы и особо за себя не агитирует. Наверное, для того, чтобы не напомнить о неудобных историях своей трудовой биографии и еще более неудобных историях о своем гламурном досуге.

Выпускник элитного КИМО, киевлянин Огарков рано открыл в себе предпринимательские таланты и умения дружить с однокурсниками из еще более влиятельных и обеспеченных семей, чем он сам. Еще студентом он попал в компанию «богатых и знаменитых». И сразу после выпуска оказался младшим партнером в юрфирме «Гарантия», которое сейчас возглавляет. В 2005 году бизнес придумали дочь экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и еще тогдашний супруг Дмитрий Крейнин. Главным критерием подбора сотрудников «Гарантии» стали не деловые или человеческие качества сокашников, а их блатной потенциал. В этом плане Евгений Огарков выглядел идеальным вариантом. Два его двоюродных брата трудились в столичных судах, а мать в разное время управляла финансами целого ряда крупных государственных и частных компаний (иными словами, потенциальных клиентов молодой юрфирмы). И пусть Огарков был не совсем чист на руку, — например, еще будучи студентом, он взялся «порешать» для Дмитрия Крейнина серьезный вопрос за крупное вознаграждение, но ни решения, ни денег последний так не увидел, Огарков сначала пропал, а потом принялся втюхивать друзьям историю, что деньги у него якобы украли, — но связи в нашей стране решают все. Долг перед будущим старшим партнером по «Гарантии», в конце концов, закрыла состоятельная мать Евгения Огаркова, а братья-судейские постарались, чтобы скандал быстро затух к взаимному удовлетворению сторон.

Благодаря мажорному статусу основателей АО «Гарантия» быстро обросла крупными государственными клиентами. Эта лавочка могла быстро закрыться после развода гламурных основателей, но тут наступил звездый час для Огаркова. Он стал управляющим партнером «Гарантии».  К тому времени и его родственники существенно продвинулись по судебной иерархии. Один из братьев стал судьей Высшего хозяйственного суда, другой — трудился в одном из апелляционных судов. Стиль работы этой фирмы в юридических кругах известен - перед клиентами рисуется радужная перспектива решения любых юридических проблем. Называются фамилии и бывших основателей, и влиятельных родственников Огаркова (с которыми он даже не делится гонорарами). Любопытно, что тариф у «гарантийщиков» не зависит от сложности дела. Партнеры выставляют счета в десятки тысяч долларов даже тогда, когда проблема стоит не больше пары тысяч гривен рутинной работы над документами. Фирма воплотила в себе худшие черты самого негативного стереотипа об адвокатах – «решалы». При этом «решать» мажорные юристы даже не пытались. Ни в какие «высокие кабинеты» денег чаще всего не несли, а просто присваивали их себе. А дальше просто ждали, что суд и без заноса примет решение в их пользу. Для обманутых клиентов Огарков и Опадчий наловчились выстраивать целую систему лживых аргументов. Чаще всего срыв договоренностей с судьями объяснялся вмешательством «высших сил» из «Администрации», от «Саши-стоматолога», «Генпрокуратуры», судов верхних инстанций и т.д. Потраченное зря ребята не возмещали. Наглость «гарантийщиков» имела внушительные масштабы. Например, невыполнение договора по предоставлению юридических услуг на сумму в 500 тыс. грн. для одной из известных украинских страховых компаний. Но ребята изворачивались и ни за что не отвечали. Жили при этом очень хорошо.

 На отдыхе Огарков не ведет себе более порядочно, чем в работе. Несколько лет назад парень совершил наезд на пешехода в центре Одессы. Естественно, как и любой мажор, он считает нормой «давить быдло» и уезжать с места происшествия.

Будет ли он вести себя иначе, если вдруг получит должность в ВРП? И не стремиться ли он туда, что решить все свои проблемы с долгами и обманутыми клиентами?

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Янукович публично выступит с реакцией на приговор суда. Адвокат не исключает "сюрпризы"

2019-02-05 20:00 705

Януковичу сделали операцию - адвокат

2019-01-24 16:30 8703

В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж

2019-01-03 08:41 1359

Адвокат: Павел Гриб практически ослеп

2018-12-22 12:00 1374

Еще новости в разделе "Детали"

видео Адвокат-кидала нацелился на Высший совет правосудия

2019-02-08 20:35 327

Тяжелые будни правоохранителей

2019-02-08 16:35 942

фото 13 февраля в Национальной оперетте - моноспектакль «Аккомпаниатор» М. Митуа

2019-02-08 13:06 345

Определены номинанты на премию Global Gaming Awards 2019

2019-02-07 11:35 600
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

видео Адвокат-кидала нацелился на Высший совет правосудия 2019-02-08 20:35 327
Тяжелые будни правоохранителей 2019-02-08 16:35 942
фото 13 февраля в Национальной оперетте - моноспектакль «Аккомпаниатор» М. Митуа 2019-02-08 13:06 345
Определены номинанты на премию Global Gaming Awards 2019 2019-02-07 11:35 600

Лента

22:12 Создано мобильное приложение для знакомств с собаками из приюта
21:36 Одно из самых популярных упражнений для пресса оказалось крайне опасным
видео 20:35 Адвокат-кидала нацелился на Высший совет правосудия
20:31 Лоукостеры Ryanair и Wizz Air подняли плату за провоз малого багажа
19:29 В Киеве придется платить за воду намного больше, чем показал счетчик в квартире
видео 18:32 В YouTube попал посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого Inferno
17:28 Вид на жительство в Польше за год получили почти 34 тысячи украинцев
16:36 Израильские ученые утверждают, что нашли способ лечить рак без химиотерапии
16:35 Тяжелые будни правоохранителей
15:45 США готовы к компромиссу с Китаем - торговая война сверхдержав заканчивается