Детали 25 февраля в Национальной филармонии - большой концерт симфонической музыки

2019-02-15 10:09 150

25 февраля, в 19:00, в Колонном зале им. Н.Лысенко Национальной филармонии Украины состоится концерт симфонической музыки, в котором прозвучит сюита из балета «За двумя зайцами» известного киевского композитора Юрия Шевченко.

За дирижерским пультом – Владимир Кожухарь. Сюита состоит из 13 частей, каждая из которых наиболее ярко характеризует известные персонажи комедии, которые благодаря композитору нашли отражение в одноименной балетной постановке на сцене Национальной оперы Украины.

Премьера балета «За двумя зайцами» на музыку Юрия Шевченко, которая состоялась в 2017 году в Национальной опере, произвела настоящий фурор. Ведь поставить комедию в хореографическом жанре до сих пор не решался ни один режиссер (балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов), а передать колорит и атмосферу Киева прошлого столетия в музыкальном изложении, задача была еще более сложная. Постановка была по достоинству отмечена не только зрителями, но и завоевала сразу две «Киевские Пекторали» («За лучшее пластическое решение» и «За лучшую сценографию»). А композитор Юрий Шевченко уже давно получил признание современников - он, пожалуй, единственный композитор, удостоенный этой награды восьмикратно.

«Канва наших «Зайцев» только кажется простой и даже примитивной, а начинаешь в нее погружаться и понимаешь: все это может и так, но рассказать о промотавшемся цирюльнике и его приключениях языком симфонической музыки - чрезвычайно сложная творческая задача», - рассказал Юрий Шевченко. Были сомнения у композитора и относительно известной песенки Голохвастова и компании «В небе канареечка летает...», которая была знаковой для экранной постановки. Автор сознался, что, если бы ее не было, то этого не поняли зрители. Поэтому, не цитируя буквально произведение известного киевского композитора Вадима Гомоляки, Юрий Шевченко «немного поигрался» с известной мелодией, и в итоге она таки вошла в сюиту, добавив ей колорит.

Дирижером-постановщиком балета стал Владимир Кожухарь, пожалуй, один из самых титулованных и признанных дирижеров современности. Именно он предложил после успешной театральной премьеры исполнить сюиту из балета «За двумя зайцами» в концертном варианте. Таким образом, в программу, которая будет представлена в Национальной филармонии 25 февраля, вошли наиболее яркие музыкальные фрагменты: («Голохвастов», «Утренние колокола», «Сапожки», «Галя. Помолвка с Голохвастовым», «Проня и родители», «Интермедия (Пианист)», «Облачение Прони», «Романс Голохвастова», «Сплетни», «Вальс на Крещатике», «Разоблачение Голохвастова», «Монолог Голохвастова» и «Финал»).

Кроме 13 заявленных частей сюиты «За двумя зайцами» для концертного исполнения, отдельным «бонусом» для зрителей будет «Школа танцев». Это авторский вариант знаменитой мелодии «Школа танцев Соломона Пляра». Кстати, Соломон Пляр – реальный персонаж Соломон Шкляр, историческое лицо, киевский парикмахер, открывший в начале XX века школу танцев, которая фактически служила клубом знакомств киевлян и киевлянок. Шутливая песенка в свое время прочно прописалась в одесском масскульте, а одесситы и киевляне долгое время оспаривали авторство. Видимо, не случайно первыми зрителями, кому был презентован концертный вариант сюиты «За двумя зайцами» и коды к ней – «Школы танцев», в конце прошлого года стали одесситы. Концерт имел большой успех. Киевлянам же предстоит вновь окунуться в историю о горе-цирюльнике и оценить «музыкальные портреты» любимых героев, искусно выписанные Юрием Шевченко.

Национальная филармония Украины (Владимирский спуск, 2)

25 февраля, начало – в 19.00

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