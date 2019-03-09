Детали Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці!

2019-03-09 12:30 357

У Київському театрі опери і балету для дітей та юнацтва опера-буфа «VIVA LA MAMMA (Нехай живе мама!), або ТЕАТРАЛЬНІ ПОРЯДКИ ТА БЕЗПОРЯДКИ».

Комічна опера, яка розкриває перед глядачем театральні перипетії та справжнє буремне життя за лаштунками. «VIVA LA MAMMA» – це «театр в театрі». Надзвичайний оперний сюжет, прихована іронія, безліч жартів та надсміливих режисерських рішень! Вистава наглядно демонструє вічні конфлікти між композитором та поетом, між постановчим складом та акторами.

Як висловлюється режисер-постановник Віталій Пальчиков: «Музика Гаетано Доніцетті – це «феєрверк мелодій»».

В опері дуже динамічно розвивається сюжет. «Нехай живе мама!» - яскравий приклад того, що може трапитися, коли Его акторів переходить усі можливі межі. Герої вистави спочатку діють доволі злагоджено, але поступово особисті інтереси кожного призводять до серії, здавалося б, нездоланних протиріч. Вистава на грані зриву! Головна героїня – Агата, мама однієї зі співачок, вимагає головну роль для своєї доньки Луїджії, але цьому протистоїть примадонна, чим вносить ще більшу загостреність у конфліктну ситуацію. Але врешті-решт саме мама Агата знаходить вихід із безвихідної ситуації, в якій опинилася вся трупа театру.

Унікальність цієї опери полягає в тому, що партія головної героїні написана для чоловічого голосу. У нашому театрі роль мами Агати виконає один із найбільш зіркових оперних солістів Андрій Гонюков. Пародійність ще більше підкреслює комічність як персонажа, так і всієї вистави. Також варто зазначити, що традиційно в постановках «Viva la Mamma» арії виконують італійською, а речитативи - мовою країни, де вона ставиться. У нашому ж театрі опера повністю прозвучить українською!

Інтриги, протиріччя, суперництво, гумор, одним словом «театр навиворіт» – все це Ви побачите в комічній опері на 2 дії «VIVA LA MAMMA (Нехай живе мама!), або ТЕАТРАЛЬНІ ПОРЯДКИ ТА БЕЗПОРЯДКИ».