Детали Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці!

2019-03-09 12:30 357

 

 У Київському театрі опери і балету для дітей та юнацтва опера-буфа «VIVA LA MAMMA (Нехай живе мама!), або ТЕАТРАЛЬНІ ПОРЯДКИ ТА БЕЗПОРЯДКИ».

Комічна опера, яка розкриває перед глядачем театральні перипетії та справжнє буремне життя за лаштунками. «VIVA LA MAMMA» –  це «театр в театрі».  Надзвичайний оперний сюжет, прихована іронія, безліч жартів та надсміливих режисерських рішень! Вистава наглядно демонструє вічні конфлікти між композитором та поетом, між постановчим складом та акторами.

 Як висловлюється режисер-постановник Віталій Пальчиков: «Музика Гаетано Доніцетті – це  «феєрверк мелодій»».

В опері дуже динамічно розвивається сюжет. «Нехай живе мама!» - яскравий приклад того, що може трапитися, коли Его акторів переходить усі можливі межі. Герої вистави спочатку діють доволі злагоджено, але поступово особисті інтереси кожного призводять до серії, здавалося б, нездоланних протиріч. Вистава на грані зриву! Головна героїня – Агата, мама однієї зі співачок, вимагає головну роль для своєї доньки Луїджії, але цьому протистоїть примадонна, чим вносить ще більшу загостреність у конфліктну ситуацію. Але врешті-решт саме мама Агата знаходить вихід із безвихідної ситуації, в якій опинилася вся трупа театру.

Унікальність цієї опери полягає в тому, що партія головної героїні написана для чоловічого голосу. У нашому театрі роль мами Агати виконає один із найбільш зіркових оперних солістів Андрій Гонюков. Пародійність ще більше підкреслює комічність як персонажа, так і всієї вистави. Також варто зазначити, що традиційно в постановках «Viva la Mamma» арії виконують  італійською, а речитативи - мовою країни, де вона ставиться. У нашому ж театрі опера повністю прозвучить українською!

Інтриги, протиріччя, суперництво, гумор, одним словом «театр навиворіт» – все це Ви побачите в комічній опері на 2 дії «VIVA LA MAMMA (Нехай живе мама!), або ТЕАТРАЛЬНІ ПОРЯДКИ ТА БЕЗПОРЯДКИ».

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эксперт: Задержание Насирова было постановкой

2018-12-18 10:04 1596

12 июня в Киеве покажут оперетту «Сорочинская ярмарка» (анонс)

2015-06-08 14:36 7697

Еще новости в разделе "Детали"

Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці!

2019-03-09 12:30 357

Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер

2019-03-07 21:05 3957

"Брами, мури, дахи, дворики" - У Львові відкрилась виставка Юрія Коха

2019-03-07 15:18 663

фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Аграрий года»

2019-03-06 09:45 639
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці! 2019-03-09 12:30 357
Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер 2019-03-07 21:05 3957
"Брами, мури, дахи, дворики" - У Львові відкрилась виставка Юрія Коха 2019-03-07 15:18 663
фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Аграрий года» 2019-03-06 09:45 639

Лента

15:00 Тарасу Шевченко - 205 лет. Кобзарь зазвучал по-шведски, литовски и даже по-персидски
14:30 США и Китай готовят сделку – The Wall Street Journal
14:00 Умер легендарный актер из «Кавказской пленницы» и «12 стульев»
13:30 Макрон призывает возродить Европу
13:00 Малайзия вступила в Международный уголовный суд
12:30 Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці!
фото 12:00 В Украину не пустили "евробляху" стоимостью 10 миллионов
11:30 Наличка под запретом: НБУ вводит жесткие ограничения
11:00 Трамп во время встречи случайно забыл Меланию на пороге Белого дома
10:30 Что случится с организмом при резком отказе от сахара