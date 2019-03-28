Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью до -5°C

2019-03-28 10:14 192

Сегодня практически на всей территории Украины ожидается переменная облачность, исключения составят западные области, где прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в западных областях столбики термометров днем покажут +6°C...+10°C. Ночью похолодает до -1°C. Ожидаюися дожди с мокрым снегом.

На севере, востоке и в центре температура днем поднимется не выше +7°C, ночью также приморозит до -1°C...-5°C.

В южных областях днем ожидается от +6°C до +10°C и +3°C…+5°C - ночью.

В Киеве на сегодняшний день синоптики осадков не прогнозируют. Температура днем составит +5°C…+7°C. Уже к вечеру начнет быстро холодать - столбики термометров опустятся до -2°C...-4°C.