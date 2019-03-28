Украина Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП

2019-03-28 18:00 114

Взрывы вблизи газовой заправки по Кропивницком произошли вследствие нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования и не связаны с деятельностью АЗС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области в четверг, 28 марта.

"Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые получили повреждения различной степени тяжести и находятся в областной больнице.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.