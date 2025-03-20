ВОЙНА В Украине Массированная дроновая атака на Кропивницкий: число пострадавших возросло

2025-03-20 11:34

До десяти увеличилось количество пострадавших в Кропивницком, из них четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 20 марта.

Травмы получили десять жителей, из которых четверо детей. Всем оперативно оказана медицинская помощь, нескольких граждан госпитализировали.

Также в городе повреждены частные дома в жилом секторе и многоэтажки. На местах происшествий работают полицейские и спасатели для оказания гражданам необходимой помощи.

Напомним, ранее в городе Кропивницкий прогремела серия громких взрывов. Вражеские войска запустили по населенному пункту ударные беспилотники, сбиваемые противовоздушной обороной. Рашисты атаквали жилые районы города. Как указывают местные, на территории Кропивницкого раздалось более 30 взрывов.





