ВОЙНА В Украине Массированная дроновая атака на Кропивницкий: число пострадавших возросло

2025-03-20 11:34

До десяти увеличилось количество пострадавших в Кропивницком, из них четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 20 марта.

Травмы получили десять жителей, из которых четверо детей. Всем оперативно оказана медицинская помощь, нескольких граждан госпитализировали.

Также в городе повреждены частные дома в жилом секторе и многоэтажки. На местах происшествий работают полицейские и спасатели для оказания гражданам необходимой помощи.

Напомним, ранее в городе Кропивницкий прогремела серия громких взрывов. Вражеские войска запустили по населенному пункту ударные беспилотники, сбиваемые противовоздушной обороной. Рашисты атаквали жилые районы города. Как указывают местные, на территории Кропивницкого раздалось более 30 взрывов.



subscriber subscriber

Еще по теме

Ракетная атака по Кропивницкому - появились первые подробности о пострадавших

2024-01-04 12:30

COVID-19 обнаружен еще у одного новоизбранного мэра - чиновник перешел на удаленку

2020-11-18 09:40

Еще в одной области Украины расширили ограничения из-за коронавируса

2020-03-31 14:14

Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП

2019-03-28 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Массированная дроновая атака на Кропивницкий: число пострадавших возросло

2025-03-20 11:34

У границы Украины около Сумской области концентрируется большая группировка врага

2025-03-20 08:26

Роботизированный комплекс Лють украинского производства принят на вооружение ВСУ

2025-03-19 14:39

Бойцам ВСУ возрастом до 24 лет разрешили получать высшее образование, не прерывая службу

2025-03-19 10:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Массированная дроновая атака на Кропивницкий: число пострадавших возросло 2025-03-20 11:34
У границы Украины около Сумской области концентрируется большая группировка врага 2025-03-20 08:26
Роботизированный комплекс Лють украинского производства принят на вооружение ВСУ 2025-03-19 14:39
Бойцам ВСУ возрастом до 24 лет разрешили получать высшее образование, не прерывая службу 2025-03-19 10:29