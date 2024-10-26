Украинцам назвали причины, когда могут отказать в субсидии на отопительный сезон
2024-10-26 12:30
Украинцам напомнили, в каком случае могут отказать в субсидии на коммунальные услуги.
Об этом говорится в положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.
Жилищная субсидия - это финансовая поддержка от государства, которая помогает людям оплачивать коммунальные услуги. Она покрывает часть расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Субсидию можно получить, если ваши расходы на коммуналку превышают 15% от общего дохода семьи. Этот порядок действует во время военного положения и месяц после его окончания.
Размер помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от:
- общего дохода всех членов семьи
- количества людей в семье
- стоимости коммунальных услуг.
Важно знать, что на отопительный сезон 2024-2025 существуют определенные причины, по которым могут отказать в получении субсидии.
В частности, субсидия выдается только в том случае, если есть разница между реальной стоимостью коммунальных услуг и той частью, которую семья должна оплачивать самостоятельно (обязательный платеж).
Обратите внимание, что помощь не предоставляется, если:
- общая площадь квартиры более 130 кв. м, жилого дома - более 230 кв. м (норма не применяется к детдомам семейного типа, многодетным семьям, семьям, где есть трое и более детей, находящихся под опекой и попечительством);
- в собственности кого-то из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
- наличие более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
- в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы, которые не платят ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);
- наличие долга по оплате услуг ЖКУ более трех месяцев и общая сумма превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
- гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;
- кто-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (кроме оплаты лечения); Однако, в субсидии не должны отказать, если в течение полугода перед покупкой нового жилья было продано другое;
- кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в 50 000 грн в течение года перед обращением;
- у кого-то из членов семьи есть депозит более 100 000 грн;
- в составе семьи есть собственник более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения; такого, которое принадлежит на праве общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности).
В предоставлении субсидии также могут отказать, если:
- Если вы допустили ошибки при заполнении заявления или декларации. Но не волнуйтесь - в этом случае Пенсионный фонд Украины вас об этом уведомит. У вас будет 30 дней на то, чтобы исправить все неточности. После исправления ваше дело рассмотрят заново и могут назначить субсидию.
- Если вы подали не все нужные документы. В этой ситуации вам тоже дадут 30 дней на то, чтобы донести недостающие бумаги.