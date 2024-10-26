Жизнь Украинцам назвали причины, когда могут отказать в субсидии на отопительный сезон

2024-10-26 12:30

Украинцам напомнили, в каком случае могут отказать в субсидии на коммунальные услуги.

Об этом говорится в положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Жилищная субсидия - это финансовая поддержка от государства, которая помогает людям оплачивать коммунальные услуги. Она покрывает часть расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидию можно получить, если ваши расходы на коммуналку превышают 15% от общего дохода семьи. Этот порядок действует во время военного положения и месяц после его окончания.

Размер помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от:

общего дохода всех членов семьи

количества людей в семье

стоимости коммунальных услуг.

Важно знать, что на отопительный сезон 2024-2025 существуют определенные причины, по которым могут отказать в получении субсидии.

В частности, субсидия выдается только в том случае, если есть разница между реальной стоимостью коммунальных услуг и той частью, которую семья должна оплачивать самостоятельно (обязательный платеж).

Обратите внимание, что помощь не предоставляется, если:

общая площадь квартиры более 130 кв. м, жилого дома - более 230 кв. м (норма не применяется к детдомам семейного типа, многодетным семьям, семьям, где есть трое и более детей, находящихся под опекой и попечительством);

в собственности кого-то из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа);

наличие более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа);

в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы, которые не платят ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);

наличие долга по оплате услуг ЖКУ более трех месяцев и общая сумма превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан;

в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);

гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;

кто-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (кроме оплаты лечения); Однако, в субсидии не должны отказать, если в течение полугода перед покупкой нового жилья было продано другое;

кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в 50 000 грн в течение года перед обращением;

у кого-то из членов семьи есть депозит более 100 000 грн;

в составе семьи есть собственник более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения; такого, которое принадлежит на праве общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности).

В предоставлении субсидии также могут отказать, если: