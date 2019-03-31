Украина За селфи с бюллетенем грозит 3 года тюрьмы - есть первый арест

2019-03-31 13:11 306

Первый случай фотографирования избирательного бюллетеня произошел в Запорожской области. Правонарушителя задержала полиция.

Как сообщает "УНН", мужчина пришел на избирательный участок № 116 в Вольнянске. О правонарушении полицейским сообщили работники комиссии, которые заметили, как мужчина в ходе тайного голосования в кабинке пытался сфотографировать избирательный бюллетень.

Ранее в МВД напомнили, что за селфи с бюллетенем грозит уголовная ответственность. Избирателя, который сфотографировал свой бюллетень или продемонстрировал его кому-то на участке, могут привлечь к ответственности в виде до 3 лет ограничения свободы. За такие же действия члену избирательной комиссии или наблюдателю грозит 3 года тюрьмы.

Напомним, сегодня, 31 марта, в Украине стартовал первый тур президентских выборов.

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