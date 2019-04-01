Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня будет сухо и солнечно, термометры покажут до +19°C

2019-04-01 11:14 105

Сегодня в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +19°C.

Как указано в свежем в прогнозе Гидрометцентра, на севере страны температура воздуха днем будет +10°C...+13°C, а ночью похолодает до +3°C...+5°C. В западных областях днем ожидается от 10°C до 17°C, а ночью +2°C...+5°C.

На востоке Украины синоптики днем прогнозируют +14°C...+18°C, ночью столбик термометра опустится до 0°C. На юге ожидается днем +16°C...+18°C, а ночью +3°C...+6°C. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем +9°C...+15°C, ночью +3°C...+6°C.

В Киеве сегодня также будет сухо и ясно. Днем воздух прогреется до +11°C, ночью столбцы термометров упадут до +4°C...+6°C.