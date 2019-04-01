Детали фото В Киеве провел мастер-класс звезда Парижской сцены – Сирил Атанасов

2019-04-01 12:29 240

Балетные элементы идентичны в любой стране мира и понятны каждому танцовщику.

Однако французской школе характерна несколько иная методика занятий, включающая

сложные связки и использование мелкой техники, которую нужно выполнять быстро и

аккуратно. Далеко не всякий опытный танцовщик сможет исполнить замысловатый

хореографический рисунок с первого раза. Вот и артистам Национальной оперы Украины

пришлось как следует постараться, чтобы повторить все то, что придумал для них

прославленный мастер, звезда Парижской сцены – Сирил Атанасов.



29 марта именитый маэстро провел мастер-класс для наших солистов в формате открытой

репетиции, которую транслировали в прямом эфире. Творческая биография 77-летнего

мастера пестрит впечатляющими титулами: обладатель «Приза Нижинского», кавалер

французского Национального ордена «За заслуги», кавалер искусств и литературы.

Нынешний профессор балета Парижской оперы, он станцевал практически все знаковые

балетные партии в театральном репертуаре и навсегда остался в ее истории легендарным

исполнителем Квазимодо в балете «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети и Ивана

Грозного в одноименном балете Юрия Григоровича на музыку Сергея Прокофьева по

фильму Сергея Эйзенштейна.



Месье Атанасов приехал в Киев не один, а вместе со своей многолетней партнершей по

сцене – непревзойденной французской этуалью Клод Бесси. Ее творческая судьба целиком

связана с балетной труппой Парижской Оперы. Прославленная балерина долгие годы была

музой и любимицей известного хореографа, киевлянина Сержа Лифаря. Поступив в труппу

Лифаря в 15-летнем возрасте, став самой молодой балериной за всю историю этого театра,

спустя годы она, последовательница классических традиций, в течение 30 лет возглавляла

балетную школу при Гранд-Опера. Надо сказать, что под ее руководством система здешнего

преподавания была качественно модернизирована, и как результат -- взлет нового поколения

артистов, что прославляют французский балет.



В то время как мадам Бесси предпочла наблюдать за репетицией украинских артистов сидя

на стуле (сказывается давняя травма ноги), Сирил Атанасов, переодевшись для занятий,

начал урок. С помощью десятка русских слов, французских терминов, ритмичных «парам-

парам-парам» и даже художественного свиста, он быстро раскрепостил «учеников» и вовлек

в тяжелую, но увлекательную работу. Кстати, все, кто наблюдал за этим интересным

процессом, отметили, что балетмейстер находится в превосходной форме, за полтора часа он

не сделал себе ни одной поблажки, трудился в темпе, не отставая от своих молодых коллег.

Иногда его танцевальные связки были настолько замысловаты, что сам их автор,

перекрестившись и шутливо признав, что все это кошмар, торопил артистов: «Понятно?».

«Давайте!». Интересно было наблюдать за ребятами, которые запоминали движения

француза, повторяя цепочку элементов кистью руки.



Конечно, все поклонники балетной труппы Национальной оперы убедились давно, что

подавляющее число солистов демонстрируют не просто прекрасные физические данные, но

и великолепную технику.



Французские гости также подчеркнули достойный уровень труппы, а нескольких солистов,

например, Анастасию Шевченко, Станислава Ольшанского отметили адресными

комплиментами.

Некоторые из артистов нашего балета уже имели возможность оценить французскую методу

ранее, когда труппа Национальной оперы побывала в Париже на гастролях. 16 спектаклей

«Щелкунчика», прошедших с аншлагами, произвели на тамошнюю публику и первых лиц

французского балета неизгладимое впечатление. Тогда же Клод Бесси, посмотрев

выступления украинцев, побывала за кулисами, познакомилась с артистами и руководителем

балетной труппы Анико Рехвиашвили, поприсутствовала на наших мастер-классах, которые

давала педагог Татьяна Белецкая.

Вдохновившись настоящим балетом – ярким, сказочным, классическим, соблюдающим

традиции, в противовес современным формам, популярным сегодня в Европе, мадам Бесси

решила продолжить общение. Она давно хотела побывать на родине своего наставника,

который много и эмоционально рассказывал ей о Киеве. Так соединилось профессиональное

и личное.

О том, что данное сотрудничество важно для Национальной оперы, для популяризации

украинского балета в мире, говорил гендиректор, художественный руководитель театра Петр

Чуприна. Такие контакты с высокими гостями не просто обмен опытом, но и возможность

перехода на новый театральный уровень.

В частности, французские гости вместе с Фондом Сергея Лифаря намерены подключиться к

возрождению и организации конкурса и фестиваля имени великого танцовщика. Кроме того,

известный кинодокументалист Бертран Норман, автор фильма «Балерина», который также

представлял французскую делегацию, собирает здесь, на месте материалы для своего нового

фильма о талантливой балетной молодежи. Также высокие гости планируют отсмотреть и

отобрать ряд спектаклей Национальной оперы, с тем, чтобы записать их для мировой

коллекции. Особый интерес в этой связи французские деятели проявляют к одной из

последних премьер – балету «Снежная королева».

За последние шесть лет, что я возглавляю балетную труппу, это первый подобный мастер-

класс, который транслируется на YouTube, премьерный и для Национальной оперы, так что я

по-настоящему счастлива тому, что дирекция пошла навстречу, понимая исключительную

важность данного вопроса,-- говорит Анико Рехвиашвили. -- Это значит, что театр

открывается, выносит наружу такие вот значимые творческие моменты.

Также Анико подчеркнула, что в балетном зале присутствовали люди, которые имеют

непосредственное отношение к Сержу Лифарю. Это и мадам Бесси, и Сирил Атанатов, и

представители Фонда, и наша известная балерина Ираида Лукашова, которая получила

премию имени Анны Павловой и Вацлава Нижинского Французской академии танца из рук

Сержа Лифаря. Сегодня она работает педагогом в родном театре. Отметим, что и сама Анико

Рехвиашвили была лауреатом Международного конкурса имени Сергея Лифаря в 1996-м.

Похоже на то, что украино-французские балетные отношения будут крепнуть и плодотворно

развиваться. Есть надежда, что на столичной сцене покажут обновленный шедевр Лифаря –

«Миражи» на музыку Анри Соге. Возможно, появятся и другие спектакли, например, в

хореографии Ролана Пети. По крайней мере, идей что у одной, что у другой стороны –

множество.

Пока же, в ожидании культовых постановок, киевская публика сможет оценить пример

двустороннего сотрудничества 14 апреля на вечере балета, что пройдет в рамках фестиваля

«Французская весна».