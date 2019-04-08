Украина КАРТА В Украину идет весеннее тепло, днем термометры покажут до +22°C

2019-04-08 12:43 210

Сегодня в Украине ожидается теплая весення погода. Теплее всего будет в Закарпатской области, где  температура днем поднимется до +22°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на юге страны синоптики прогнозируют +14°C…+18°C днем и +4°C ночью. В западных регионах ожидается +14°C…+22°C днем и до +7°C ночью.

На севере и востоке страны прогнозируют +15°C…+17°C днем и +3°C…+6°C ночью.

Ко всему прочему, в Закарпатской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются осадки в виде дождей.

В Киеве сегодня также будет тепло и солнечно. Днем термометры покажут до +18°C, к ночи похолодает до  +6°C…+8°C.

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