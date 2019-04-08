Детали 19 и 21 апреля в Нацопере - премьера оперы Дж. Россини «Севильский Цирюльник»

2019-04-08 12:22 183

19 и 21 апреля в Национальной опере Украины состоится неординарное событие - долгожданная премьера оперы Дж. Россини «Севильский Цирюльник». В этот раз зрителей ожидает настоящий сюрприз: в отличие от классических постановок, которые в основном представлены в репертуаре театра, герои «Севильского цирюльника» окажутся совсем в другом времени. А вот в каком именно - в настоящем или в будущем, придется догадаться.

Завесу тайны приоткрыл режиссер-постановщик - главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко, который рассказал: «Севильскому цирюльнику» Джоаккино Россини более 200 лет. Несмотря на провал первого показа оперы, она является одной из самых популярных произведений мировой классики. Два века успеха - это огромный срок. Эта комическая история поистине вневременная и внепространственная. Именно такой я и хотел представить ее украинскому зрителю.

С музыкой «Севильского цирюльника» я знаком с детства. Как режиссер - ставил эту оперу в 2005 году в Донецкой опере. Но сейчас почувствовал необходимость и желание посмотреть на эту историю под новым углом зрения, пойти на своеобразный эксперимент.

Именно поэтому, мы со сценографом спектакля Андреем Злобиным и художником по костюмам Анной Ипатьевой перенесли действие в некое модерновое пространство, лишенное каких-либо определенных признаков времени и места. Никакой конкретики. Разве что, это точно не прошлое. Но может случиться в будущем. И не просто «может», а случится обязательно.

Сформировано несколько составов исполнителей. Я очень доволен, что начало работы над постановкой этого произведения дало мне возможность познакомиться с очень перспективным молодым тенором Анатолием Погребным. Очень интересная личность, прекрасный музыкант, чьи вокальные возможности легко справляются со сложной техникой, присущей музыке Россини. Анатолий поет в капелле «Думка», несколько сезонов назад дебютировал в партии Альмавивы в Национальной оперетте, но самое важное - имеет опыт участия в известном россиниевском фестивале в Пезаро, в рамках которого исполнял партию Кавалера Бельфиоре из «Путешествия в Реймс». Остальные исполнители - это солисты Национальной оперы Украины, которых хорошо знают наши зрители. Дмитрий Иванченко - Альмавива. Два Игоря - Евдокименко и Мокренко - в роли Фигаро.

Состав исполнителей партии Дона Базилио, кроме опытных Сергея Магеры, и я надеюсь в дальнейшем - Тараса Штонды, пополнится двумя исполнителями, которые ранее не пели эту партию - Сергеем Ковниром и Владимиром Тишковым.

Партию Розины будут исполнять: Лилия Гревцова, Ольга Фомичева, Сусанна Чахоян. Надеюсь, что в дальнейшем Розину будет петь и Тамара Калинкина, которая сейчас работает над подготовкой этой партии.

Бартоло - Андрей Маслаков и Дмитрий Агеев, в дальнейшем и Тарас Бережанский. А партию Берты - наши ведущие меццо-сопрано: Анжелина Швачка, Татьяна Пиминова, Ирина Петрова.

Очень много работаем с дирижером-постановщиком спектакля Николаем Дядюрой. Наша задача стилистически соблюсти все, что заложено в партитуре Россини, и одновременно - не потеряться в определенных стереотипах и «заигранных» штампах.

Очень надеемся, что зрители Национальной оперы Украины увидят действительно музыкально-изящный и визуально интересный спектакль».