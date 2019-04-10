Украина КАРТА Сегодня в Украину придут дожди и грозы, но будет тепло до +22°C

2019-04-10 11:15 219

Сегодня в западных, северных и части центральных областей ожидаются дожди. В остальных регионах – переменная облачность, без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, на западе Украины пройдут дожди, дневная температура от +9°C до +19°C. На востоке страны ожидается переменно облачная погода, температура воздуха днем +17°C+22°C.

В центральных областях - осадки и грозы, днем термометры покажут до +22°C.

На юге страны традиционно теплее, дневная температура воздуха +18°C...+20°C. В северных областях осадки в виде дождя, температура воздуха днем +16°C...+18°C.

В Киеве 10 апреля также дожди, но холодно не будет, днем термометры покажут до +17°C.