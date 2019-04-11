Украина КАРТА В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C

2019-04-11 10:14 243

Как указано в свежем в прогнозе Гидрометцентра, сегодня, 11 апреля, практически по всей территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами.

Так, на западе Украины пройдут дожди, дневная температура от +9°C до +19°C. На востоке страны дожди с грозами, температура воздуха днем поднимется до +20°C.

В центральных областях также ливни с грозами, днем термометры покажут +13°C...+15°C.

На юге будет теплее, днем воздух прогреется до +20°C, но также прогнозируются осадки. Дождить будет и на севере страны, температура воздуха днем не поднимется выше +14°C.

В Киеве сегодня также прогнозируют ливни, температура воздуха днем будет держаться в пределах +10°C...+12°C. К ночи столбик термометра упадет до +5°C.