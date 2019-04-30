Украина КАРТА Сегодня в Украине снова будет дождливо и тепло, термометры покажут до +22°C

2019-04-30 12:44 69

Сегодня, 30 апреля, практически на всей территории Украины снова ожидаются дожди. При этом начнет быстро теплеть. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура воздуха днем поднимется до +22°C.

Осадков не будет только на юге страны. На севере синоптики прогнозируют +13°C...+15°C днем, ночью до +9°C.

В западных регионах температура составит около +16°C, ночью опустится до +8°C. На востоке днем ожидается +17°C...+19 °C. На юге синоптики прогнозируют +20°C...+22°C, ночью +9°C...+11°C. В центральных областях страны ожидается днем +18°C...+20°C градусов, ночью похолодает до +8°C.

В Киеве на сегодня также прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит в среднем +11°C...+13°C, ночью будет прохладнее - столбики термометров опустятся до +8°C.