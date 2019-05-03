Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: дожди с грозами прекратятся только в воскресенье

2019-05-03 20:28 147

В ближайший уикенд (4-5 мая) в большинстве регионов Украины пройдут дожди, в воскресенье в некоторых областях осадки прекратятся. 

Как указано в свежеи прогнозе Гидрометеоцентра страны, в субботу, 4 мая, осадки ожидаются почти по всей территории страны, за исключением восточных и южных областей - там дожди только в отдельных регионах. Температура воздуха на западе составит +14...+17 днем и +5...+9 ночью. На севере страны столбик термометра остановится на +16...+18 днем и +7...+10 ночью. В центре днем ожидается +16...+22, а ночью +8...+10. В южных и восточных областях синоптики прогнозируют +19...+23 днем и +7...+11 ночью, за исключением Одессы - там будет +16...+18 днем и +11...+13 ночью. В Киеве в субботу ожидается дождь. Температура днем поднимется до +18.

В воскресенье, 5 мая, также будет дождливо. Но уже местами придет сухая и солнечная погода. На западе синоптики прогнозируют +14...+17 днем и +7...+9 ночью. На севере страны ожидается +21...+24 днем и +7...+10 ночью. На востоке страны днем будет +21...+23, а ночью +8...+11. В центральных областях Украины столбик термометра поднимется до +19...+21 днем и +9...+11 ночью. На юге страны будет +21...+24 днем и +8...+11 ночью, за исключением Одессы - там синоптики прогнозируют +17...+19 днем и +11...+13 ночью. В Киеве уже осадков не будет и начнет теплеть. Термометры покажут днем до +21.

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