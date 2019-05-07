Украина КАРТА Сегодня начнутся грозовые дожди с мокрым снегом - в Украину идет циклон Ксеркс

2019-05-07 10:13 150

Сегодня, 7 мая, в Украине ожидаются грозовые ливни, местами с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, в страну прорвется  циклон Ксеркс.

Особо мощные осадки ожидаются в западных областях. В восточной части Украины местами удержится сухая солнечная погода.

На Западе будет холоднее, максимально всего + 5°C + 12°C, в Карпатах + 1°C + 5°C. На Востоке - относительно тепло, днем +20°C + 26°C.

На остальной территории страны температура будет держаться в пределах + 12°C + 18°C, в центральных областях местами поднимется до +20°C.

Ветер будет веять с северо-запада, порывистый, до сильного. На Востоке направление ветра - юго-восточный и мягче.

В Киеве нынешний вторник будет с дождями и порывистым ветром. Температура ближайшей ночью +10°C + 12°C, днем столбики термометров поднимутся до + 17°C.

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