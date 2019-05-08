Украина КАРТА Сегодня почти по всей Украине ожидаются дожди с грозами, ночью заморозки до -3°C

2019-05-08 11:42 204

Сегодня, 8 мая, почти по всей территории Украины дожди с грозами. Сухо будет только в некоторых западных и центральных областях.

Так, на западе столбик термометра поквадет до +16°C днем и +3°C...+6°C ночью. На севере и в центре температура воздуха днем составит +14°C…+18°C, ночью похолодает до +8°C. В южных областях столбик термометра остановится на отметке +15°C…+19°C днем и +7°C...+11°C ночью. На востоке до +25°C днем и порядка +13°C ночью. В Киеве температура днем поднимется не более чем до +14°C, без существенных осадков. Ночью в столице похолодает до +7°C.

Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 (I уровень опасности, желтый). В Карпатах ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).