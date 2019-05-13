Сегодня практически на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от +17 до +23 градусов. На востоке страны днем от +21 до +23 градусов выше нуля, ночью - от +9 до + 11 градусов.
В центральных регионах также ожидаются осадки в виде дождя с грозой, здесь днем термометры покажут 20...23 градуса. На Юге теплее, дневная температура от +21 до +24. На севере воздух прогреется до +23 градусов.
В Киеве сегодня также грозовые дожди, температура днем поднимется до +23 градусов.