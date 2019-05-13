Украина КАРТА Сегодня Украину снова накроют грозовые дожди, но сильно потеплееет

2019-05-13 11:42 150

Сегодня практически на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от +17 до +23 градусов. На востоке страны днем от +21 до +23 градусов выше нуля, ночью - от +9 до + 11 градусов.

В центральных регионах также ожидаются осадки в виде дождя с грозой, здесь днем термометры покажут 20...23 градуса. На Юге теплее, дневная температура от +21 до +24. На севере воздух прогреется до +23 градусов.

В Киеве сегодня также грозовые дожди, температура днем поднимется до +23 градусов.

 

 

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