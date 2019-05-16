Украина КАРТА Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами, но будет тепло до +28°C

2019-05-16 11:42 231

Сегодня практически во всех областях Украины снова будет дождливо. Синоптики прогнозируют ливни с грозами. Сухо будет только на востоке страны и в некоторых южных областях.

На севере днем температура воздуха повысится до +25 градусов. На западе синоптики днем прогнозируют +19...+21.

На востоке сегордня воздух прогреется до +28, ночью будет прохладно - от +13 до +15. На юге синоптики прогнозируют +24...+26 градусов. В центральных областях страны днем ожидается до +24...+26, вечером температура опустится доя +13.

В Киеве сегодня также дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +24...+25,  ночью столбики термометров упадут до +14.

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