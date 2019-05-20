Украина КАРТА Прогноз погоды: днем будет облачно и жарко, а ночью похолодает до +12

2019-05-20 12:16 81

Сегодня в западных регионах синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха +21...+25 днем и +12...+15 ночью. В остальных регионах, передает Гидрометцентр страны, будет сухо.

На севере без осадков. Днем будет тепло до+26, ночью похолодает до +12. В центре также сухо, переменная облачность. Воздух прогреется до +27 градусов днем и +13...+15 ночью. Аналогичная ситуация на востоке, температура +25...+27 градусов тепла днем и +12...+15 ночью. На юге страны температура днем будет колебаться от +23...+26.

В Киеве 20 мая пройдет без осадков, ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +25...+27 градусов, ночью столбцы термометров опустятся до +15.

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