Украина КАРТА Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C

2019-05-21 11:42 159

Сегодня, 21 мая, синоптики прогнозируют в Украине грозовые ливни и ночное похолодание. Почти по всех территории страны ожидаются дожди, на западе - с грозами, за исключением юга и востока - там переменная облачность без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на севере температура воздуха днем повысится до +25, ночью будет прохладно +11...+15.

На западе днем синоптики прогнозируют +18...+23. На востоке ожидается до +23...+25, ночью до +8...+16. В южной части страны днем будет +23...+25, а ночью +13...+16. В центральных областях днем воздух прогреется до +25, а ночью +13...+15.

В Киеве сегодня прогнозируют дождь, столбики термометров днем поднимутся до +25 , но к ночи снова будет прохладно. Температура опустится до +13...+15.