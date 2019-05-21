Украина КАРТА Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C

2019-05-21 11:42 159

Сегодня, 21 мая, синоптики прогнозируют в Украине грозовые ливни и ночное похолодание. Почти по всех территории страны ожидаются дожди, на западе - с грозами, за исключением юга и востока - там переменная облачность без осадков. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на севере температура воздуха днем повысится до +25,  ночью будет прохладно +11...+15.

На западе днем синоптики прогнозируют +18...+23. На востоке ожидается до +23...+25, ночью до +8...+16. В южной части страны днем будет +23...+25, а ночью +13...+16. В центральных областях днем воздух прогреется до +25, а ночью +13...+15.

В Киеве сегодня прогнозируют дождь, столбики термометров днем поднимутся  до +25 , но к ночи снова будет прохладно. Температура опустится до +13...+15.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией

2019-05-21 09:38 612

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-05-21 08:39 565316

КАРТА Прогноз погоды: днем будет облачно и жарко, а ночью похолодает до +12

2019-05-20 12:16 342

фото 26 мая под крышей Национальной оперетты - трагикомедия «Оркестр»

2019-05-20 11:40 417

Еще новости в разделе "Украина"

Земли на $46 млн, недвижимость, ценные бумаги и 101 фирма - с чем Порошенко ушел с поста

2019-05-21 13:16 135

Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра

2019-05-21 12:43 147

КАРТА Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C

2019-05-21 11:42 159

СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко

2019-05-21 11:14 231
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Земли на $46 млн, недвижимость, ценные бумаги и 101 фирма - с чем Порошенко ушел с поста 2019-05-21 13:16 135
Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра 2019-05-21 12:43 147
КАРТА Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C 2019-05-21 11:42 159
СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко 2019-05-21 11:14 231

Лента

13:44 Huawei разрешили использовать версию Android без приложений и сервисов Google
13:16 Земли на $46 млн, недвижимость, ценные бумаги и 101 фирма - с чем Порошенко ушел с поста
13:12 Банки начали активно использовать новый инструмент рефнансирования НБУ
12:43 Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра
12:15 Первый официальный визит Зеленского - стала известна вероятная страна
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C
11:14 СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко
10:41 Зеленский вызвал "на ковер" в АП подавшего в отставку министра обороны Полторака
10:13 Сегодня стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания
10:00 Зеленский намерен продолжать антироссийскую политику Порошенко